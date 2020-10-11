В Узбекистане с января 2021 года будут работать педагоги из РФ — Глушко

В Ташкенте состоялась церемония подписания меморандума между Министерством просвещения России, Министерством народного образования Республики Узбекистан и Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" о реализации гуманитарного проекта "Класс!".

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Российские учителя по школьным предметам, начиная с в январе 2021 года, будут регулярно посещать Узбекистан в рамках совместного гуманитарного проекта. Об этом в ходе визита в Ташкент заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам первого замминистра, прибывшая в республику делегация педагогов-русистов и методистов — это только начало большого проекта, рассчитанного на 10 лет.

"Прибывшие в Узбекистан российские методисты имеют цель не сделать оценку, а продиагностировать уровень преподавания русского языка и вместе с коллегами определить наиболее эффективные методики преподавания для повышения уровня владения языком как школьниками. так и педагогами", — пояснил Глушко.

Он подчеркнул, что это только первый шаг в рамках программы. Уже с января будущего года республику будут посещать группы педагогов, прежде всего, по точным наукам — математика, физика и химия, естественные науки.

"В целом мы должны направить в школы Узбекистана российских учителей, чтобы они с одной стороны преподавали материал непосредственно школьникам, а с другой - взаимодействовали с методическими объединениями республики. Это позволит передать коллегам свои методики, а также перенять опыт узбекистанских педагогов", — рассказал Дмитрий Глушко.

В рамках проекта предусмотрена и стажировка узбекских педагогов в РФ и повышение квалификации учителей как на базе филиалов профильных российских вузов в республик, так и непосредственно в России.

"Мы планируем открыть филиал Российского педагогического университета имени Герцена. Со следующего учебного года уже планируется открыть набор на программу бакалавриата. Кроме того идет работа по линии российских вузов по приему узбекских студентов на педагогические отделения, а также мы будем расширять практику повышения квалификации. В частности, мы реализуем проект по языковым стажировкам для педагогов и для школьников", — подчеркнул замминистра просвещения РФ.

В рамках первой программы с участием российских педагогов-русистов российские специалисты проведут в Узбекистане два месяца. Учителя и методисты будут работать во всех регионах страны. За это время планируется провести тестирование порядка 4 тысяч педагогов и около двух тысяч школьников на знание русского языка.