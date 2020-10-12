В Узбекистане с начала пандемии стало вдвое дороже сделать томографию легких — почему

Сейчас цена на услуги МСКТ варьируется от 195 000 до 400 000 сумов. Отмечается, что до ситуации с COVID-19 в республике данная услуга стоила в пределах 90 000–150 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане с начала пандемии значительно увеличился спрос среди населения на услуги мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) легких.

Однако, как оказалось, возрос не только спрос, но и стоимость данной процедуры. В связи с этим Антимонопольный комитет в июле-августе в ряде медучреждений Ташкента провел исследование цен.

Проверка показала, что компьютерную томографию в Ташкенте можно было сделать в 18 медицинских учреждениях. Объем оказанных услуг за указанный период составил более 185 миллиардов сумов. При этом в АМК не выявили какие-либо элементы монополии на данном рынке.

"Согласно полученной информации, ценовой диапазон услуг МСКТ варьируется от 195 000 сумов до 400 000 сумов. Кроме этого, как показало изучение, ранее данная услуга до эпидемиологической ситуации в республике, связанная с коронавирусом, составляла в пределах 90 000 – 150 000 сумов", — говорится в отчете АМК.

Как отметили в медучреждениях, рост цен на КТ в основном связан с увеличением спроса на проведение данной услуги. В связи этим многие клиники перешли на круглосуточный режим работы, что привело к большой нагрузке на оборудование, его быстрому износу и частой поломке.

Соответственно возникла необходимость в постоянной закупке комплектующих и прочих запасных частей для работы прибора.

Также, в связи с более жестким режимом работы учреждений, медперсоналу необходимо выплачивать дополнительные средства, что тоже послужило одним из факторов увеличения стоимости услуг МСКТ.

"Результаты изучения калькуляций отдельных медицинских учреждений показали обоснованность формирования цен на услуги МСКТ исходя из специфики и индивидуального подхода к оказанию услуги. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в республике, Антимонопольный комитет призвал частные медицинские учреждения к недопущению необоснованного увеличения цен на услуги МСКТ", — добавили в АМК.

В ведомстве также напомнили, что, согласно законодательству, субъекты предпринимательской деятельности вправе реализовывать свои товары (работы, услуги) самостоятельно исходя из конъюнктуры рынка или на договорной основе.