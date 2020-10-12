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Доктор Рошаль: абсолютно удивляет поведение людей во время пандемии

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Специалист подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал свое мнение о том, как россияне справляются с пандемией.

Медик обратил внимание на рост числа зараженных и госпитализированных с коронавирусом. 

"Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной", — отметил Рошаль.

Поведение россиян во время пандемии вызвало у него недоумение.

"Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все без масок. Маски — это же так просто! Это так недорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже", — заявил доктор.

По его словам, в разгар нестабильной эпидемиологической ситуации как никогда важно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. 

© Sputnik / Евгений Биятов
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"Наверное, это особенность нашего народа российского — "свобода мысли". Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем! <...> При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих", — заключил Рошаль.

Отметим, что Россия продолжает демонстрировать рекордные показатели заболеваемости: лишь за последние сутки в стране зарегистрировали 13 634 новых случая, что превышает майские пиковые цифры. 

Теги:
Россия, пандемия, коронавирус



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