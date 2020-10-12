Глава РФПИ озвучил сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ

В настоящее время российская вакцина, зарегистрированная в августе текущего года, проходит заключительный третий этап испытаний. Ею уже заинтересовались в 50 странах мира.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V", зарегистрированная Минздравом РФ еще в августе 2020 года и проходящая последний этап тестирования, может выйти в массовый оборот уже в ближайший месяц. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября начале ноября", — отметил Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что производить вакцину планируется не только в России. Местные фармацевтические мощности будут направлены исключительно для покрытия внутреннего спроса, а создаваемые производства за рубежом уже для мирового рынка.

"У нас есть договоренности и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Корее, и в Турции о производстве нашей вакцины. Безусловно, это крайне важно, потому что все российские мощности будут направлены на производство вакцины для россиян. Россия - это, безусловно, наш абсолютный приоритет. Производство в других странах важно, чтобы удовлетворить спрос других стран, поэтому, например, то, что мы будем производить в Индии, будет поставляться как в Индию, так и в ряд других государств. То, что будет производиться в Бразилии, — в Бразилию и в другие страны Латинской Америки.", — добавил Дмитриев.

Вакцину для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Интерес к российской разработке уже проявили более 50 стран.