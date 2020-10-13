Молодой узбекистанец стал самым высокооплачиваемым тиктокером по версии Forbes

Он привлек внимание подписчиков своими юмористическими видео, а в 2020 году решил заняться музыкой и стал одним из первых, кто начал монетизировать свою популярность.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Российский Forbes представил первый рейтинг самых высокооплачиваемых пользователей TikTok. Стоит отметить, что эта соцсеть в 2020 году обогнала по популярности такого медиагиганта, как Instagram: лишь за прошедший год Tik Tok скачали более 2 миллиарда раз.

Данная платформа также стала отличной рекламной площадкой для тех, кто делится своими роликами и набирает популярность.

Большинству участников рейтинга Forbes около 20 лет, однако они уже заработали на рекламных контрактах и проектах в Tik Tok крупное состояние.

Так, возглавил список самых высокооплачиваемых тиктокеров 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов.

Доход юноши в TikTok оценивается в 10,47 миллиона рублей. Его аудитория составляет почти 10 миллионов человек.

"Чтобы заработать, Абрамов с другом стали снимать короткие видео — вайны, проект в Instagram назвали "Не мажоры", за год набрали почти 300 тысяч подписчиков. Но первые серьезные деньги Рахим заработал, когда стал снимать видео самостоятельно три года назад. За первый месяц заработал 100 тысяч рублей", — пишет Forbes.

Абрамов рассказал, что раньше один пост в Instagram обходился в среднем в 650 тысяч рублей, однако сейчас он фокусируется только на крупных проектах и контрактах, поскольку считает себя уже артистом.

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