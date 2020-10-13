В мире растет число людей с дополнительной артерией в руке — это часть эволюции

Медианная артерия — превосходный пример того, как мы продолжаем эволюционировать, причем с очень большой скоростью.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. На нашей планете увеличивается количество человек с медианной артерией — это крупный сосуд, который проходит по предплечью и обеспечивает приток крови в кисть руки.

Стоит отметить, что в стадии раннего эмбриона эта артерия присутствует у всех людей, однако затем по мере развития плода она замещается двумя другими артериями — лучевой и локтевой.

Однако с конца XIX века у большего и большего числа людей медианная артерия никуда не пропадает. В частности, еще в середине 1880-х она имелась у 10% населения планеты, однако в конце XX века уже у 30%, пишут в своей статье в Journal of Anatomy ученые из Университета Аделаиды (Австралия).

Считается, что человечество до сих пор находится на стадии эволюции, и это — одно из ее проявлений. Причем, по словам ученых, подобные изменения как правило происходят в более длительный срок.

"С точки зрения эволюции, такая разница является очень значительным ростом за столь короткий период времени. Это может быть связано с мутацией гена, регулирующего развитие артерий, или с нарушениями со стороны материнского организма, или и с тем, и с другим, но если тенденция продолжится, то к 2100 году медианной артерией в предплечье будет обладать большинство человечества", — отметил один из исследователей Теган Лукас.

По мнению ученых, наличие медианной артерии обеспечивает лучший кровоток, а, как известно, суть естественного отбора как раз в том, чтобы формировать и оставлять самые полезные признаки.