Узбекистан запустил электронную продажу билетов на спецпоезда из РФ

Речь идет о вывозных поездах, которые будут отбывать из города Волжский Волгоградской области 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" запустила электронную продажу билетов на вывозные поезда из России, сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о поездах, которые будут отбывать из города Волжский Волгоградской области 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября. Прибытие в Ташкент ожидается 18, 21, 25, 28, 31 октября, 4 и 5 ноября.

Купить билет можно на сайте "Узбекистон темир йуллари" по ссылке. Причем сделать это может находящийся в Узбекистане родственник или знакомый гражданина, желающего вернуться на родину. Потом достаточно отправить ему проездной документ в электронном виде через Интернет.

Также для оформления билетов узбекистанцы могут обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. При себе нужно иметь документы, подтверждающие гражданство РУз. Кроме того, оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

В течение последних месяцев власти РУз организовывали вывоз из РФ более десяти тысяч сограждан.