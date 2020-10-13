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Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

В Узбекистане хотят внедрить изучение русского языка в детсадах

Министерство дошкольного образования
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15174252/V-Uzbekistane-khotyat-vnedrit-izuchenie-russkogo-yazyka-v-detsadakh.html

Министр дошкольного образования республики Агриппина Шин и замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в образовательной сфере.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают возможность изучения русского языка в системе дошкольного образования, а также хотят перенять опыт РФ в воспитании в детсадах детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили в Министерстве дошкольного образования РУз.

По данным пресс-службы, глава МДО Агриппина Шин и замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в образовательной сфере.

"В ходе встречи стороны обсудили возможность имплементации программ по изучению русского языка как второго родного языка", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Встреча главы МДО Узбекистана Агриппины Шин и замминистра просвещения России Дмитрия Глушко
Пресс-служба МДО Узбекистана
Встреча главы МДО Узбекистана Агриппины Шин и замминистра просвещения России Дмитрия Глушко

Стороны также отметили своевременность создания в этом учебном году в Ташкенте филиала Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени А. И. Герцена. Вуз будет готовить кадры по дошкольному образованию, коррекционной педагогике, психологии и другим специальностям для образовательных учреждений Узбекистана.

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Глушко рассказал о помощи российских коллег узбекским педагогам
Шин выступила с инициативой перенять российский опыт сотрудничества дошкольных учреждений с семьями, где есть дети с ОВЗ. Министр также предложила российской стороне принять участие в разработке моделей организации питания в системе дошкольного образования, добавили в пресс-службе.

В воскресенье в Ташкенте состоялось подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве между педагогами РФ и Узбекистана по обмену опытом и повышению квалификации учительских кадров. Первыми для помощи коллегам из республики прибыли преподаватели русского языка и методисты.

Теги:
Агриппина Шин, Министерство дошкольного образования, детский сад, дети, Узбекистан, Россия, русский язык



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