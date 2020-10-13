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Какие дни будут объявлены дополнительными выходными в 2021 году

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15174770/Kakie-dni-budut-obyavleny-dopolnitelnymi-vykhodnymi-v-2021-godu.html

Эти даты планируется ввести для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат, а также рационального использования выходных и праздничных дней.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений опубликовало на портале СОВАЗ проект президентского указа "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".

Что планируется:

  • установить в 2021 году дополнительные нерабочие дни: 2 сентября — четверг, 3 сентября — пятница;
  • перенести в 2021 году выходной день с субботы 27 марта на 22 марта понедельник.

Также две субботы 2 января и 4 сентября, а также понедельник 22 марта будут объявлены нерабочими днями для всех категорий работников.

Важный момент: согласно указу, в бюджетных организациях установленный дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на один рабочий день.

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При определении размера среднемесячного заработка, сохраняемого в период ежегодного трудового отпуска, учитывается фактическая продолжительность трудового отпуска с прибавлением к нему дополнительного нерабочего дня, установленного указом.

С учетом сокращения продолжительность ежегодного отпуска должна быть не менее пятнадцати рабочих дней. 

Что касается не бюджетных организаций, то дополнительный нерабочий день должен устанавливать сам работодатель, исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами по согласованию с профсоюзными комитетами.

Госкомтуризма совместно с Uzbekistan Airways, "Узбекистон темир йуллари", Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и столицы поручено организовать маршруты внутреннего туризма и активного отдыха для населения с учетом продления праздничных дней с проведением акций и предоставлением скидок на транспортные и гостиничные услуги.

Теги:
Узбекистан, праздничные дни, праздник, выходные



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