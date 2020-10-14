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UzAirways опровергла информацию о графике возможных рейсов на ближайшие полгода

© Sputnik / Марина Лысцева
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201014/15178907/UzAirways-oprovergla-informatsiyu-o-grafike-vozmozhnykh-reysov-na-blizhayshie-polgoda.html

В авиакомпании отметили, что в настоящее время проводится работа по утверждению расписания полетов.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways прокомментировала слухи о якобы уже составленном расписании рейсов на ближайшие полгода.

"Информация, размещенная сегодня в социальных сетях и в СМИ касательно выполнения рейсов, а также их возможной отмены, является недостоверной", — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании пояснили, что сейчас проводится работа по утверждению расписания рейсов на зимнюю навигацию с учетом эпидемиологической ситуации в странах, куда будут совершаться полеты.

В Uzbekistan Airways попросили граждан верить только официальной информации и следить за всеми изменениями в графике и стоимости на сайте авиакомпании.

Теги:
Узбекистан, рейсы, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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