UzAirways опровергла информацию о графике возможных рейсов на ближайшие полгода

В авиакомпании отметили, что в настоящее время проводится работа по утверждению расписания полетов.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways прокомментировала слухи о якобы уже составленном расписании рейсов на ближайшие полгода.

"Информация, размещенная сегодня в социальных сетях и в СМИ касательно выполнения рейсов, а также их возможной отмены, является недостоверной", — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании пояснили, что сейчас проводится работа по утверждению расписания рейсов на зимнюю навигацию с учетом эпидемиологической ситуации в странах, куда будут совершаться полеты.

В Uzbekistan Airways попросили граждан верить только официальной информации и следить за всеми изменениями в графике и стоимости на сайте авиакомпании.