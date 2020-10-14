Будущим предпринимателям – льготные кредиты и компенсация расходов на профобразование

С 15 ноября 2020 года в Узбекистане внедряется новый порядок господдержки обучения молодежи и женщин профессиям и навыкам предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы вовлечения населения в предпринимательство и развитию предпринимательства".

С 15 ноября 2020 года внедряется новый порядок господдержки обучения молодежи и женщин профессиям и навыкам предпринимательства, согласно которому 70% расходов негосударственных образовательных организаций (НОО) по обучению населения профессиям и предпринимательству на учебных курсах по установленным программам и требованиям компенсируются государством, но не более 1 млн сумов за каждого выпускника.

Льготные кредиты предпринимателям – после обучения

Лица, успешно окончившие курсы по обучению профессиям и предпринимательству НОО, смогут получить микрокредит для организации своего бизнеса. Их будет выдавать АКБ "Микрокредитбанк" сроком до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев по основной ставке ЦБ на сумму:

без обеспечения в размере до 33 млн сумов – физлицам в качестве предпринимателя;

в размере до 225 млн сумов – лицам, учредившим микрофирмы и малые предприятия, на основе поручительства или залога.

Микрокредитбанку на эти цели выделят из Фонда реконструкции и развития 90 млн долларов. До конца текущего года банк разработает новую бизнес-модель для того, чтобы в 2021 году охватить все районы и города Узбекистана сетью микрофинансовых услуг.

Кроме того, банку поручено разработать план мер по созданию национальной системы микрофинансирования.

С 1 июля 2022 года кредиты за счет государственных целевых средств по программам "Каждая семья – предприниматель", "Молодежь – наше будущее" также выдаются в АКБ "Микрокредитбанк" лицам, окончившим соответствующие учебные курсы по направлению предпринимательства.

Инфраструктура поддержки предпринимателей – по всей стране

Агентство по развитию предпринимательства как уполномоченный орган по координации поддержки предпринимательской деятельности населения откроет офисы в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

Совместно с Высшей школой бизнеса и предпринимательства Агентство сформирует электронный реестр НОО, участвующих в программах по обучению населения профессиям и предпринимательству, а в 2022 году запустит Единую систему обучения предпринимательству.

Средства в эквиваленте 2 млн долларов, предназначенные для микрофинансирования и НОО, поступят в Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности.

В порядке эксперимента для реализации комплексных программ НОО Фонд на конкурсной основе выделяет заемные средства под 4 процента годовых на 5 лет, включая один год льготный.

Кроме того, часть выделенных им заемных средств НОО разместят в микрокредитные организации, которые будут выдавать микрозаймы широким слоям населения в размере не более 25 млн сумов на одного заемщика.