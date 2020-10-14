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Пустая инвалидная коляска

В школах Узбекистана вводится инклюзивное образование

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201014/15183920/V-shkolakh-Uzbekistana-vvoditsya-inklyuzivnoe-obrazovanie.html

Планируется создание "Лаборатории инклюзивного образования" при Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся. 

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Глава государства принял постановление, предусматривающее совершенствование системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, сообщает пресс-служба Минюста.

Тамара Саидакбарова
© FOTO / Из личного архива Тамары Саидакбаровой
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Утверждена Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 годах, а также "Дорожная карта" по ее реализации.

В соответствии с постановлением, в порядке эксперимента в 2021/2022 учебном году будет внедрена система инклюзивного образования в одной из общеобразовательных школ всех городов республики и районов Ташкента.

Планируется также открыть начальные базовые коррекционные классы для детей с особыми образовательными потребностями в одной из общеобразовательных школ Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Специализированные группы будут созданы и в одной из профессиональных школ Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей для выпускников 9 классов специализированных образовательных учреждений и детей с особыми образовательными потребностями.

Вместе с тем, с 2021/2022 учебного года организуют обязательное общее среднее образование продолжительностью 11 лет в специализированных учреждениях.

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Также со следующего года стартуют курсы обучения профессиям учащихся 10-11 классов специализированных образовательных учреждений (в вспомогательных школах и школах-интернатах для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии – 8-9 классов), выпускникам будут выданы сертификаты.

С 1 января 2021 года руководящим работникам специализированных образовательных учреждений будет выплачиваться ежемесячная надбавка за особые условия труда в размере 100 процентов их базовой тарифной ставки.

Планируется создание "Лаборатории инклюзивного образования" при Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся. Одной из ее основных задач станет создание в школах условий для инклюзивного образования, разработка критериев определения его качества и эффективности.

Теги:
Узбекистан, инклюзивное образование, Образование



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