Беларусь, Казахстан и Узбекистан: где живут будущие инженеры

О самых активных конкурсантах в странах постсоветского пространства рассказала вице-президент Научно-образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана и руководитель проекта "Инжинириум" Маргарита Стоянова.

— В МГТУ им. Н.Э. Баумана обычно поступает много ребят из Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Для нас было логичным и очевидным, что спрос в этих странах будет достаточно высокий. Но в то же время нам было очень приятно и радостно видеть эмоции и огонек заинтересованности в тех странах, где, если честно, мы не ожидали такой реакции — в Словакии, в Исландии, в Алжире и в Австралии.

Конечно, это не такой большой охват, как в странах СНГ, а точечная работа, где инженерное творчество и российские вузы, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баумана, не в таком приоритете. Но отловить эти звездочки, зажечь в них любовь к инженерии, к ведущим российским вузам — это для нас очень важно.

— Маргарита Васильевна, в 2019 году вы реализовали несколько проектов по цифровой экономике для школьников и педагогов. Расскажите, пожалуйста, какие результаты были достигнуты?

— Первый проект — это Международный хакатон Composite Battle в формате виртуальной реальности, в котором приняло участие более 90 школьников со всего мира. Ребятам необходимо было в формате виртуальной реальности создать крыло самолета МС-21 из композиционных материалов, соблюдая правильную последовательность действий. Оценивалось время и правильность выполнения. Победителем стал школьник из Беларуси.

Также мы запустили проект "Курс молодого инженера" в онлайн-формате для школьников и педагогов. Программа состоит из трех основных блоков: 3D-моделирование, робототехника и цифровое материаловедение. На сегодняшний момент более шести тысяч школьников из 30 различных стран познакомились с инженерными направлениями, причем участие принимали не только ребята из стран СНГ.

Мы на карте отмечали страны, где появлялись новые слушатели: к нам присоединялась Исландия, Алжир, Австралия. Здорово, что мы смогли передать опыт и компетенции МГТУ им. Н.Э. Баумана так далеко, несмотря на территориальные границы, на разницу во времени — для нас это было очень важно.

— Какие проекты были реализованы в 2020 году?

— В 2020 году мы успели провести квесты "Инженерная елка 2.0" в шести странах — Франция, Румыния, Болгария, Италия, Бельгия и Сербия. Мы приехали с инженерными мастер-классами, посвященными новогодней тематике. Ребята самостоятельно делали светящуюся елочку-ночник. Конечно, это программа была для школьников младшего возраста.

Следующий наш проект — выставка "Новые цифровые технологии в школе", в котором приняло участие более тысячи человек. В прошлом году мы реализовали его в Братиславе (Словакия) и Будапеште (Венгрия). Мы привозили с собой экспертов из цифрового мира, которые занимаются работой со школьниками, производят оборудование и которые накопили значительные компетенции в области инженерного образования в школе и вузовской подготовки, чтобы передать свой опыт, знания и навыки уже коллегам из Российских центров науки и культуры (РЦНК).

— Как вы оцениваете интерес подростков к инженерным направлениям?

— Каждый год интерес к инженерным наукам лишь растет и увеличивается. Мы видим высокий спрос на направления, связанные с IT — это искусственный интеллект, большие данные, программирование, робототехника и 3D-моделирование. Но в то же время, как носители значительных компетенций в области материаловедения, нам очень отрадно, что ребята начинают интересоваться более узкими специализациями и направлениями.

Современные рынки растут очень быстро, и высококвалифицированных кадров катастрофически не хватает. Готовя школьников, мы, с одной стороны, помогаем им определиться с будущей профессией, а, с другой стороны, рассказываем какие бывают профессии.

— Как повлияла пандемия коронавируса на ваши проекты?

— Онлайн-программа "Курс молодого инженера" пользовалась очень большим спросом во время реализации проекта в 2019 году, но особый рост активности мы отметили, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Мы очень рады, что курс оказался действительно нужным и полезным даже в пост-проектный период.

Выставку "Новые цифровые технологии в школе" мы планировали продолжить в марте, но в наши планы были внесены некоторые корректировки. Надеемся, что нам удастся провести выставки в Софии (Болгария) 22-24 октября и в Минске (Белоруссия) 29-31 октября на площадках РЦНК. Приглашаем всех заинтересованных педагогов, студентов, школьников этих стран посетить наши выставки.

Также в период пандемии мы провели несколько онлайн мастер-классов по цифровому материаловедению, чтобы подогреть аудиторию и поддержать коллег, которые оказались в непростой ситуации.

— Какие дальнейшие планы по развитию проектов?

— "Курс молодого инженера" находится в открытом доступе, его все еще можно пройти. Интерес к этому проекту только усиливается, поэтому мы планируем долгое время вести его поддержку. Что касается выставки, то сейчас мы решаем организационные вопросы. Надеемся, что до конца года мы сможем реализовать эту историю.

Также нам интересно было бы разработать онлайн-программы для детей младшего возраста в следующем году, если представится такая возможность и проект будет поддержан в том числе Россотрудничеством. У нас очень большой опыт в России в онлайн и оффлайн-курсах для младших школьников, поэтому хочется его передать в мир и поделиться с коллегами.

Кроме того, в МГТУ им. Н.Э. Баумана был официальный визит Евгения Александровича Примакова. Мы достигли предварительной договоренности, что центры "Инжинириум" появятся на базе РЦНК и будут там работать в штатном режиме. Сейчас эта задача находится на стадии идеи, которую мы активно прорабатываем.

Более того, в том числе благодаря этим проектам, нам удалось наладить очень прочное сотрудничество с Казахстаном. В Алматы 17 сентября на базе вуза открыли нашу франшину. Ребята уже начали работу по программам "Инжинириума" в онлайн-формате под нашим присмотром.