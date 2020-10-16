В Узбекистан прибыл режиссер из РФ для съемок фильма о боксере Попенченко

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Узбекистан прибыл российский режиссер Артем Михалков на съемки фильма "Мr. Нокаут" про советского олимпийского чемпиона по боксу Валерия Попенченко.

© Sputnik / Сергей Соловьев Советский боксер, неоднократный чемпион СССР во втором среднем весе, олимпийский чемпион (1964 г.) заслуженный мастер спорта СССР Валерий Попенченко во время тренировки.

По данным "Узбеккино", картина будет сниматься в Ташкенте, а также в его окрестностях. Сейчас активно проводится кастинг узбекских актеров для участия в фильме.

Главного героя — боксера Попенченко — сыграет Виктор Хориняк. На роль тренера планируют пригласить Сергея Безрукова.

"Юность главного героя фильма прошла в послевоенные годы в Ташкентском суворовском училище. И именно эта деталь биографии прославленного спортсмена явилась основополагающим фактором для выбора локаций в Узбекистане", — отметили в "Узбеккино".

Кинокартину с бюджетом 200 миллионов рублей рассчитывают выпустить в прокат уже в этом году. Съемки пройдут в России, Узбекистане, Польше и Японии.