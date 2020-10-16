Ученые назвали бесполезными четыре препарата, которыми лечат от COVID-19

В ходе исследования, проведенного более чем в 30 странах, изучалось влияние этих лекарств на показатель смертности, продолжительность лечения тяжелых пациентов, а также срок их пребывания в больнице.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Специалисты ВОЗ усомнились в эффективности таких препаратов, как "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир"/"Ритонавир" и "Интерферон" при лечении COVID-19.

Согласно промежуточным исследованиям Solidarity Therapeutics Trial ("Солидарность"), которое проводила организация, применение этих лекарств оказало незначительный эффект или вовсе никак не повлияло на уровень смертности инфицированных коронавирусом.

Ученые изучали влияние препаратов на ход болезни в течении 28 дней.

Исследование проводилось более чем в 30 странах. Основными критериями для изучения был общий показатель смертности, продолжительность лечения пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, а также срок пребывания в больнице пациентов с коронавирусом.

Ранее специалисты предупредили о смертельной опасности препарата "Дексаметазон".