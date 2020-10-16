В Ташкенте одну из улиц закроют для движения на 10 дней — карта

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили о временном перекрытии с 17 октября (с 00.00) по 27 октября одной из улиц. Отмечается, что участки дорог будут закрыты для движения в связи с проведением ремонтных работ.

Речь идет о следующих участках:

съезд с улицы Фаргона Йули в направлении ТРЦ Compass;

разворот под мостом вблизи ТРЦ Compass;

заезд с ТКАД на улицу Фаргона йули.

Пресс-служба хокимията Ташкента Часть улицы Фаргона Йули закроют для движения на 10 дней

Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.