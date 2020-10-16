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В Ташкенте одну из улиц закроют для движения на 10 дней — карта

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15198604/V-Tashkente-odnu-iz-ulits-zakroyut-dlya-dvizheniya-na-10-dney--karta.html

Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили о временном перекрытии с 17 октября (с 00.00) по 27 октября одной из улиц. Отмечается, что участки дорог будут закрыты для движения в связи с проведением ремонтных работ. 

Речь идет о следующих участках:

  • съезд с улицы Фаргона Йули в направлении ТРЦ Compass;
  • разворот под мостом вблизи ТРЦ Compass;
  • заезд с ТКАД на улицу Фаргона йули.
Пресс-служба хокимията Ташкента
Часть улицы Фаргона Йули закроют для движения на 10 дней

Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.

Теги:
перекрытие движения, улица, Хокимият Ташкента, Ташкент



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