В Ташкенте одну из улиц закроют для движения на 10 дней — карта

Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили о временном перекрытии с 17 октября (с 00.00) по 27 октября одной из улиц. Отмечается, что участки дорог будут закрыты для движения в связи с проведением ремонтных работ.
Речь идет о следующих участках:
съезд с улицы Фаргона Йули в направлении ТРЦ Compass;
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