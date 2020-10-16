В Узбекистане ощущалось землетрясение

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщают в МЧС.
"В 15.10 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,54 градуса северной широты; 71,25 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 223 км", - говорится в информации.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 554 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент - 554 км, 2 балла;
Наманган - 497 км, 2 балла;
Андижан - 481 км, 2 балла;
Фергана - 430 км, 2 балла;
Гулистан - 489 км, 2 балла;
Джизак - 496 км, 2 балла;
Самарканд - 511 км, 2 балла;
Бухара - 696 км, 2 балла;
Термез - 361 км, 3 балла;
Карши - 545 км, 2 балла;
Навои - 646 км, 2 балла.