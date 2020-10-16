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Сейсмограф

В Узбекистане ощущалось землетрясение

© Flickr / Ray Bouknight
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15198659/V-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента 554 км в юго-восточном направлении. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана сегодня ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщают в МЧС.

"В 15.10 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,54 градуса северной широты; 71,25 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 223 км", - говорится в информации.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 554 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент - 554 км, 2 балла;

Наманган - 497 км, 2 балла;

Андижан - 481 км, 2 балла;

Фергана - 430 км, 2 балла;

Гулистан - 489 км, 2 балла;

Джизак - 496 км, 2 балла;

Самарканд - 511 км, 2 балла;

Бухара - 696 км, 2 балла;

Термез - 361 км, 3 балла;

Карши - 545 км, 2 балла;

Навои - 646 км, 2 балла.

Теги:
землетрясение, Афганистан, Афганистан, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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