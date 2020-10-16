Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством Университета геологических наук - фото

Университет геологических наук заложит основу для восстановления научного потенциала отрасли и подготовки современных кадров. Он образуется на базе четырех научно-исследовательских институтов, которые располагались разрозненно.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительной работой, которая ведется в Университете геологических наук в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба.

Проектом предусмотрены строительство шести и реконструкция четырех многоэтажных зданий. На первом этапе возводятся учебный корпус, здания Института геологии и разведки месторождений нефти и газа, Института минеральных ресурсов, Института геологии и геофизики, Музея геологии, а также библиотека и общежитие.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил строительство Университета геологических наук - фото

Президент приехал на место сооружения и лично ознакомился со строительными работами и дальнейшими планами.

"Наука у нас в крови, в наших генах. Этот вуз служит одной из основ третьего Ренессанса", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Университет геологических наук заложит основу для восстановления научного потенциала отрасли и подготовки современных кадров. Он образуется на базе четырех научно-исследовательских институтов, которые располагались разрозненно. Единый комплекс обеспечит тесное сотрудничество специалистов, прохождение студентами практики в научных лабораториях, облегчит обслуживание инфраструктуры и снизит издержки.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил строительство Университета геологических наук - фото

Здесь глава государства побеседовал с руководителями научно-исследовательских институтов.

"Наука - фундаментальная основа развития всех сфер. Если бы мы уделили внимание своевременно, могли бы обеспечить занятость 15-20 процентов населения во всех направлениях геологии. Сейчас мы создаем условия для ученых, для защиты и поддержки интеллектуальной собственности. Она приносит выгоду и своему владельцу, и государству", - сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поинтересовался создаваемыми здесь условиями и подчеркнул, что строительство должно выполняться качественно, лаборатории должны быть оснащены высокими технологиями.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев посетил строительство Университета геологических наук - фото

"Необходимо подойти к этому основательно, ибо мы возлагаем большие надежды на этот университет", - сказал глава государства.

Здесь же состоялась презентация второй фазы проекта. На этом этапе планируется построить здания Государственного комитета по геологии, Геологического информационного центра, Центра геоинновационных технологий и автостоянку.