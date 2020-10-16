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В Ташкенте в тестовом режиме запустили поезд на Сергелийской ветке метро

"Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15201460/V-Tashkente-v-testovom-rezhime-zapustili-poezd-na-Sergeliyskoy-vetke-metro.html

Напомним: прокладка первых рельсов началась в начале июня. Сейчас завершаются работы по возведению фундамента для установки эскалатора на остановках, сборке кирпича, облицовке наружного фасада мрамором, прокладке проводов для электрического освещения.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от станции "Алмазар" до "Кипчак" (конечная на новой Сергелийской линии).

"Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути на данном участке. В настоящее время на новой ветке ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы", — сообщили в "Узбекистон темир йуллари".

Новую ветку метро планируют запустить до конца этого года. Все этапы строительства проводятся в установленные сроки в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями.

Минтранс Узбекистана
В Ташкенте продолжается строительство Сергелийской ветки метро — фото

Общая протяженность Сергелийской линии метро составит 7,1 километра. Строительство объекта обошлось республике в 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета — 47,5 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития — 35,1 миллиона долларов.

В частности, 27,9 миллиона долларов потрачены на покупку подвижных составов, 48,2 миллиона долларов — на строительно-монтажные работы, финансовые издержки оценены в 2,1 миллиона долларов, прочие расходы — 4,3 миллиона долларов.

Теги:
Ташкент, Строительство, метро, Сергелийский район



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