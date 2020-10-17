В Ташкенте у частных клиник отозвали лицензии из-за некомпетентности врачей

В Минздраве отмечают, что у пациентов медучреждений была выявлена легкая форма COVID-19. Однако непрофессионализм медиков привел к ухудшению самочувствия граждан. Пострадавших в срочном порядке перевели в научно-исследовательский институт вирусологии.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане частные клиники, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией, из-за несоблюдения соответствующих стандартов допустили серьезные нарушения, сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в одной из клиник пульмонолог высшей категории выписал трем членам одной семьи 12 видов препаратов: Аскорбиновая кислота, "Бактазон", "Моксив", "Дексаметазон", "Вобэнзим, "Тромбонет", "Курантил", "Ларитидин", "Флуконазол", «Амброксол», "Цинк" и "Верошпирон".

В другой больнице врач назначил больным препараты "Цефепим", "Ацикловир", "Дексаметазон", "Амброксол", "Клексан", "Курантил", "Кардиомагнил", "Верошпирон" и смесь "Декосан" + "Дексаметазон" + "Димедрол" для ингаляций.

в Министерстве отмечают, что у подопечных медцентров была выявлена легкая форма COVID-19. Некомпетентность лечащих врачей привела к ухудшению самочувствия граждан. Пациентов в срочном порядке перевели в научно-исследовательский институт вирусологии.

К тому же за последние полтора месяца 17 пациентов из частных клиник были переведены в государственные больницы в критическом состоянии. Несоблюдение установленных стандартов лечения, передозировка антибиотиками и прием различных инфузионных препаратов привели к серьезным осложениям.

В ходе организованных проверок у четырех частных клиник были отозваны лицензии, у двух – приостановлены на 10 дней. Кроме того, два медучреждения получили обязательные предписания по устранению недостатков.