16:47 18 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Логотип компании Мерседес

Мерседес российского репера выиграл его поклонник из Узбекистана

© Foto : Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
103030
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15205528/Mersedes-rossiyskogo-repera-vyigral-ego-poklonnik-iz-Uzbekistana.html

Узнав о стоимости "растоможки", исполнитель поменял планы. Теперь он обратился за помощью к правительству Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн разыграл свой автомобиль среди подписчиков в прямом эфире социальной сети Instagram. Mercedes-Benz, которому исполнитель посвятил композицию, собравшую в Youtube 75 миллионов просмотров, обрел нового хозяина - им оказался поклонник из Бухары под псевдонимом @aza_1002.

"Я поздравляю @aza_1002, ты забираешь эту тачку. А мы едем в Узбекистан, в Бухару. Узбекистан жди нас. Этот ключ по праву твой. Мы с тобой свяжемся", — сообщил рэпер в прямом эфире.

Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару. Однако позже Моргенштерн записал еще одно видеообращение:

"А вы знаете сколько стоит растаможка машины в Узбекистане? Как сама машина", — отметил артист.

Он обратился к правительству республики с просьбой о помощи в этом вопросе. При этом исполнитель пообещал, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю".

Теги:
рэп, выигрыш, узбекистанец, музыкант, музыка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента
Стрельба из БТР-82А в горах Таджикистана
Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться