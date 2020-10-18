Мерседес российского репера выиграл его поклонник из Узбекистана

Узнав о стоимости "растоможки", исполнитель поменял планы. Теперь он обратился за помощью к правительству Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн разыграл свой автомобиль среди подписчиков в прямом эфире социальной сети Instagram. Mercedes-Benz, которому исполнитель посвятил композицию, собравшую в Youtube 75 миллионов просмотров, обрел нового хозяина - им оказался поклонник из Бухары под псевдонимом @aza_1002.

"Я поздравляю @aza_1002, ты забираешь эту тачку. А мы едем в Узбекистан, в Бухару. Узбекистан жди нас. Этот ключ по праву твой. Мы с тобой свяжемся", — сообщил рэпер в прямом эфире.

Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару. Однако позже Моргенштерн записал еще одно видеообращение:

"А вы знаете сколько стоит растаможка машины в Узбекистане? Как сама машина", — отметил артист.

Он обратился к правительству республики с просьбой о помощи в этом вопросе. При этом исполнитель пообещал, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю".