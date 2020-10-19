15:54 19 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск

У 20% людей, переболевших COVID, антитела исчезают через пару месяцев

© REUTERS / Fayaz Aziz
Общество
Получить короткую ссылку
760 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/19/15052289.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201019/15208770/U-20-lyudey-perebolevshikh-COVID-antitela-ischezayut-cherez-paru-mesyatsev.html

У некоторых пациентов иммунитет дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела, которые, прежде всего, защищают организм от повторного заражения.

Однако, как выяснили ученые, у 15-20% людей, перенесших COVID, их срок жизни составляет всего 1-2 месяца. 

Об этом заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", — отметил специалист.

Между тем снижение числа антител вовсе не означает, что исчезает иммунитет к заболеванию.

© Sputnik / Денис Абрамов
Ученые назвали бесполезными четыре препарата, которыми лечат от COVID-19

Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.

Ранее ученые приводили исследования, согласно которым антитела к COVID-19 могут оставаться в крови пациентов спустя 4 месяца после заболевания. В некоторых же научных работах утверждается, что срок составляет всего 40-70 дней.

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
В Кыргызстане хотят провести люстрацию — объясняем за 1 минуту, что это такое
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться