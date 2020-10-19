У 20% людей, переболевших COVID, антитела исчезают через пару месяцев

У некоторых пациентов иммунитет дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела, которые, прежде всего, защищают организм от повторного заражения.

Однако, как выяснили ученые, у 15-20% людей, перенесших COVID, их срок жизни составляет всего 1-2 месяца.

Об этом заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", — отметил специалист.

Между тем снижение числа антител вовсе не означает, что исчезает иммунитет к заболеванию.

Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.

Ранее ученые приводили исследования, согласно которым антитела к COVID-19 могут оставаться в крови пациентов спустя 4 месяца после заболевания. В некоторых же научных работах утверждается, что срок составляет всего 40-70 дней.