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В Самарканде открылся новый центр государственных услуг - фото

В Самарканде открылся новый центр государственных услуг - фото

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В двухэтажном здании на 18 мониторах будет отображаться система электронной очереди, а 36 сотрудников будут прозрачно, быстро и качественно оказывать государственные услуги.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В Самарканде открылся новый центр государственных услуг, сообщает УзА.

"Оно построено на основе государственно-частного партнерства обществом с ограниченной ответственностью Kayumov stroy invest", - говорится в информации.

В двухэтажном здании на 18 мониторах будет отображаться система электронной очереди, а 36 сотрудников будут прозрачно, быстро и качественно оказывать государственные услуги. Также здесь размещены городской отдел записи актов гражданского состояния, приемная премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей, комната обслуживания инвесторов, нотариус и отдел страхования, банковская касса, кабинет сотрудника городского отдела внутренних дел по обмену водительских прав и выдаче гражданского паспорта. В зале ожидания есть книжная полка, чтобы посетители могли насладиться чтением.

В Самарканде открылся новый центр государственных услуг - фото
УзА
В Самарканде открылся новый центр государственных услуг - фото

В церемонии открытия участвовали хоким области Э. Турдимов и директор Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции У. Мухаммадиев.

Теги:
Агентство государственных услуг, сфера услуг, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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