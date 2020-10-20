Более 40% водителей такси, попавших в ДТП с пострадавшими в Москве, — выходцы из СНГ

В эту статистику также вошли граждане Узбекистана. Отмечается, что самой распространенной причиной транспортного происшествия является неправильный выбор дистанции.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Москве ежедневно происходит большое количество мелких или же крупных аварий, участниками которых становятся как граждане РФ, так и зарубежных стран.

Так, согласно статистике, свыше 40% водителей такси в столице, ставших участниками ДТП, в которых были пострадавшие, имеют гражданство стран СНГ.

"Социальный портрет водителя такси — участника ДТП с пострадавшими: 57% - граждане РФ, 43% — СНГ. Причем 27% — водители из Кыргызстана, 6% из Таджикистана, 4% — граждане Узбекистана", — рассказал замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин на круглом столе "Самозанятые в пассажирских перевозках".

При этом самой распространенной причиной транспортного происшествия (31% от всех случаев ДТП) становится неправильный выбор дистанции.

Также большое количество аварий происходит (17%) из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков, а также нарушения скоростного режима и правил перестроения (11% от общего числа ДТП).