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Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201020/15222123/Kak-nuzhno-nosit-masku-goluboy-storonoy-vnutr-ili-naruzhu--otvetil-doktor-Myasnikov.html

Некоторые медики считают, что разницы особой нет, однако ряд экспертов убеждены: каждый из слоев (цветной и белый) оказывает различное действие. Подробнее об этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников рассказал, что надевать медицинскую маску можно любой стороной. Главное — чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Девочка в защитной маске на руках у матери на одной из улиц в Гонконге
© Sputnik / Мигель Кандела
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Между тем производители масок утверждают, что разница между двумя сторонами все-таки есть. По их словам, каждый слой маски имеет свои характеристики, которые влияют на комфорт и длительность ношения изделия. 

Плотный белый слой маски защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски. 

Поэтому носить ее все же следует цветной стороной (как правило, голубой или синей) наружу, чтобы внутренний белый слой плотно прилегал к носу. 

Цветная подкладка, наоборот, отталкивает влагу и препятствует попаданию на лицо каких-либо опасных жидкостей извне. 

Теги:
коронавирус, пандемия, здоровье



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