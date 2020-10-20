Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Некоторые медики считают, что разницы особой нет, однако ряд экспертов убеждены: каждый из слоев (цветной и белый) оказывает различное действие. Подробнее об этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников рассказал, что надевать медицинскую маску можно любой стороной. Главное — чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Между тем производители масок утверждают, что разница между двумя сторонами все-таки есть. По их словам, каждый слой маски имеет свои характеристики, которые влияют на комфорт и длительность ношения изделия.

Плотный белый слой маски защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски.

Поэтому носить ее все же следует цветной стороной (как правило, голубой или синей) наружу, чтобы внутренний белый слой плотно прилегал к носу.

Цветная подкладка, наоборот, отталкивает влагу и препятствует попаданию на лицо каких-либо опасных жидкостей извне.