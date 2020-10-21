В Узбекистане снова ощущалось землетрясение в нескольких областях

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В Узбекистане появилась электронная очередь для записи к врачу Теперь записаться к врачу можно самым простым способом не выходя из дома, зайдя на специальный сайт. 224

ЦИК Кыргызстана назначил новые выборы на 20 декабря Решение приняли члены ЦИК на заседании. Ранее в ЦИК предлагали провести выборы именно в этот день. 17