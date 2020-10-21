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Сейсмограф

В Узбекистане снова ощущалось землетрясение в нескольких областях

© Flickr / Ray Bouknight
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15224092/V-Uzbekistane-snova-oschuschalos-zemletryasenie-v-neskolkikh-oblastyakh.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента 321 км в восточном направлении. Координаты: 41,29 градуса северной широты; 73,06 градуса восточной долготы, глубина 10 км.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло ночью в Кыргызстане, сообщают в МЧС.

"Двадцать первого октября в 04.08 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Кыргызстане. Магнитуда М=4,4. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 321 км в восточном направлении", - говорится в информации.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

- Наманган: 121 км, 3 балла;

- Андижан: 82 км, 3 балла;

- Фергана: 147 км, 3 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 321 км в восточном направлении. Координаты: 41,29 градуса северной широты; 73,06 градуса восточной долготы, глубина 10 км.

Теги:
Кыргызстан, Кыргызстан, землетрясение, Узбекистан, Узбекистан



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