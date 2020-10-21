В Узбекистане снова ощущалось землетрясение в нескольких областях

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло ночью в Кыргызстане, сообщают в МЧС.
"Двадцать первого октября в 04.08 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Кыргызстане. Магнитуда М=4,4. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 321 км в восточном направлении", - говорится в информации.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманган: 121 км, 3 балла;
- Андижан: 82 км, 3 балла;
- Фергана: 147 км, 3 балла.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 321 км в восточном направлении. Координаты: 41,29 градуса северной широты; 73,06 градуса восточной долготы, глубина 10 км.