Мирзиёев поздравил граждан с Днем узбекского языка — о чем рассказал президент

По его словам, сегодня перед народом республики стоит ответственная задача по развитию узбекского языка, дальнейшему укреплению его роли и авторитета как государственного.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Сегодня в республике отмечается важная дата: ровно 31 год назад (21 октября 1989 года) был принят закон "О государственном языке".

Как отметил президент Шавкат Мирзиёев, это стало важным шагом на пути к обретению национальной независимости. В прошлом году 21 октября был официально объявлен Днем узбекского языка.

"Жизнеутверждающая сила нашего национального языка служит для нас важной опорой в построении нового Узбекистана, формировании фундамента нового Ренессанса. Забота о развитии и будущем родного языка, который, бережно сохраняя на протяжении многих веков, передали нам наши предки, означает заботу о росте национального самосознания, духовном совершенствовании. Ведь авторитет государственного языка, уважение к нему – это уважение к народу, авторитет всего общества", — подчеркнул Мирзиёев.

Он добавил, что сегодня на узбекском говорят около 50 миллионов человек, и это указывает на то, что он становится одним из распространенных языков в мире.

"Сегодня узбекский язык и литература изучаются в 65 вузах за рубежом, все больше иностранных ученых ведут свои исследования в этой области. На днях в Афганистане впервые на государственном уровне отметили День праздника узбекского языка, что с большим воодушевлением было воспринято общественностью Узбекистана, всем нашим народом", — продолжил глава государства.

Мирзиёев отметил, что власти продолжат разрабатывать меры по дальнейшему укреплению роли и авторитета узбекского языка как государственного.

Президент подчеркнул, что необходимо усилить начатую работу по ведению на государственном языке всего делопроизводства в сферах госуправления, современных, инновационных технологий, промышленности, банковско-финансовой системе, в области юриспруденции, дипломатии, медицины, а также в деятельности правоохранительных органов и военных ведомств.

Важно также мотивировать граждан республики изучать узбекский — для этого нужно создать специальные учебники, словари и учебные пособия, видео- и аудиоматериалы, внедрить современные методики обучения.

Мирзиёев уделил отдельное внимание проблеме заимствования иностранных слов и указал на то, что с этим необходимо бороться.

"Нам следует активно работать над налаживанием тесного сотрудничества с зарубежными университетами и центрами, где узбекский язык преподается как отдельный предмет, и созданием для них учебной литературы. Необходимо последовательно продолжить реализацию мер по переводу и изданию на узбекском языке шедевров мировой литературы и лучших образцов узбекской литературы – на иностранных языках", — добавил глава государства.

Среди прочих мер — активно развивать творческие школы в этой сфере, уделить внимание подготовке высококвалифицированных литературных переводчиков и других профильных специалистов.

Большую роль также играет выпускаемая литература. Так, президент призвал продолжить выпуск таких книжных серий, как "Памятники узбекского народного творчества", "Шедевры каракалпакской литературы", "Моя первая книга", "Шедевры мировой литературы".

Подписанное накануне постановление "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" стало также логическим продолжением действий по дальнейшему развитию узбекского языка, литературы и национальной культуры.

Не стоит также забывать про то, что XXI век — это эпоха технологий и виртуального пространства. В этой связи Мирзиёев указал на необходимость создания новых компьютерных программ на узбекском. Это, по его словам, позволит повысить влияние языка в международном информационном пространстве.

"Как говорил выдающийся просветитель Абдулла Авлони, родной язык – это великая сила, возвышающая дух нации. Действительно, любовь и преданность Родине начинаются с любви и преданности родному языку", — отметил президент.

Он выразил уверенность, что такой подход и отношение к родному языку станут жизненным кредо и примером для каждого соотечественника.