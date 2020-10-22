Интернет ускоряется: Узбекистан поднялся на две строчки в рейтинге Speedtest

Если анализировать показатели за год, то скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Узбекистане продолжает расти скорость Интернета. Об этом свидетельствуют данные глобального рейтинга Speedtest.

Согласно обнародованному списку, по скорости мобильного Интернета республика поднялась на две позиции выше и расположилась на 96-м месте.

Всего в рейтинге представлены 175 стран.

В Узбекистане скорость мобильного Интернета может разогнаться до 13,54 Мбит/с, а скорость кабельной сети в республике зафиксирована на уровне 30,50 Мбит/с.

Ранее аналитики отмечали, что республике за период карантина скорость фиксированного Интернета выросла на 8%, а мобильного — на 16%.

Если анализировать показатели за год, то скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза — с 9,98 Мбит/c до 21,47 Мбит/c.