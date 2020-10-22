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Интернет ускоряется: Узбекистан поднялся на две строчки в рейтинге Speedtest

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15233025/Internet-uskoryaetsya-Uzbekistan-podnyalsya-na-dve-strochki-v-reytinge-Speedtest.html

Если анализировать показатели за год, то скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Узбекистане продолжает расти скорость Интернета. Об этом свидетельствуют данные глобального рейтинга Speedtest.

Сетевое оборудование в серверной.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане охват населения мобильным интернетом увеличат до 85%

Согласно обнародованному списку, по скорости мобильного Интернета республика поднялась на две позиции выше и расположилась на 96-м месте. 

Всего в рейтинге представлены 175 стран.

В Узбекистане скорость мобильного Интернета может разогнаться до 13,54 Мбит/с, а скорость кабельной сети в республике зафиксирована на уровне 30,50 Мбит/с.

Ранее аналитики отмечали, что республике за период карантина скорость фиксированного Интернета выросла на 8%, а мобильного — на 16%.

Если анализировать показатели за год, то скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза — с 9,98 Мбит/c до 21,47 Мбит/c. 

Теги:
Узбекистан, сотовая связь, связь, мобильный Интернет, Интернет



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