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Самолет в аэропорту Алматы

Казахстан ужесточает правила въезда в страну для своих граждан

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15238529/Kazakhstan-uzhestochaet-pravila-vezda-v-stranu-dlya-svoikh-grazhdan.html

С понедельника все пассажиры, в том числе граждане республики, прибывающие международными авиарейсами, должны будут иметь при себе справку об отрицательном результате теста на COVID-19 методом ПЦР.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Обновленные правила въезда в Казахстан вступят в силу с 26 октября, пишет Sputnik Казахстан.

Как рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, все пассажиры, в том числе граждане республики, прибывающие международными авиарейсами, должны будут иметь при себе справку об отрицательном результате теста на COVID-19 методом ПЦР со сроком действия не более 72 часов.

Детям до пяти лет такие справки не нужны.

Если казахстанцы захотят вернуться в родную страну без ПЦР-теста, то их не пустят на борт самолета в аэропорту вылета, заявил Байгабулов. К авиакомпаниям-нарушителям будут применять меры.

Ранее на борт без теста не допускались только иностранцы. Граждане РК сдавали анализы по прилете.

Теги:
пандемия, коронавирус, самолет, Казахстан



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