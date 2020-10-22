На месте озера Бахт в Ташкенте начали строительство Lake City

Также на территории "озерного городка" будут действовать кафе и рестораны, многоэтажные дома, виллы, поля для гольфа, бульвар с магазинами и многое другое.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. На месте искусственного озера Бахт в Ташкенте создадут Lake City.

Согласно данным, территория займет 100 га, а сам проект будет стоимостью 500 миллионов долларов.

"Все объекты и развлекательные заведения будут расположены вокруг воды. Помимо этого, Lake City будет включать аквапарк, искусственное озеро с пляжем, посреди которого планируется установить фонтан", - говорится в сообщении.

Также на территории "озерного городка" будут действовать кафе и рестораны, многоэтажные дома, виллы, поля для гольфа, бульвар с магазинами и многое другое.

Первые объекты будут доступны уже в ближайшие месяцы.