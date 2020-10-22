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В Узбекистане вводят единые справки с отрицательным тестом на коронавирус

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15239040/V-Uzbekistane-vvodyat-edinye-spravki-s-otritsatelnym-testom-na-koronavirus.html

Известно, что это сделано в целях предотвращения подделки и упрощения выдачи медицинских справок.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Узбекистане вводятся единые справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщают в Минздраве республики.

"Справки будут действительны на пограничных пунктах пропуска только при предоставлении квитанции об оплате", - говорится в информации.

Известно, что это сделано в целях предотвращения подделки и упрощения выдачи медицинских справок.

Параллельно Минздрав и Минтранс будут формировать электронную базу данных с результатами таких тестов. При этом справки планируется оснащать QR-кодом, дабы повысить эффективность работы.

Где в Узбекистане сдать тест ПЦР на коронавирус - полный список >>

Напомним, сегодня также стало известно, в каких медицинских учреждениях на территории Узбекистана можно сделать тест ПЦР на коронавирус.

Теги:
тест, пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, справки



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