В Узбекистане сформирован национальный рейтинг школ

В этом году были оценены лишь 10% от общего количества школ в республике, а в ближайшие годы планируется охватить 100% школ при помощи современных информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Государственная инспекция по контролю качества образования при Кабмине разместила на своем сайте национальный рейтинг средних школ. По представленным данным, наиболее высокие позиции у школ Бухарской, Наманганской и Хорезмской областей, а самые низкие - у школ Сырдарьинской, Ташкентской и Сурхандарьинской областей.

В конце прошлого года в 992 общеобразовательных школах по республике были проведены проверки и социальные опросы для составления рейтинга.

В числе критериев оценки:

качество образовательной подготовки выпускников (11 классов) по общеобразовательным предметам;

уровень знаний учеников 9 класса;

доля учителей высшей и первой категории;

результаты анкетирования учащихся и учителей общеобразовательной школы.

В этом году были оценены лишь 10% от общего количества школ в республике, а в ближайшие годы планируется охватить 100% школ при помощи современных информационных технологий.