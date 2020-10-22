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В Узбекистане сформирован национальный рейтинг школ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15239944/V-Uzbekistane-sformirovan-natsionalnyy-reyting-shkol.html

В этом году были оценены лишь 10% от общего количества школ в республике, а в ближайшие годы планируется охватить 100% школ при помощи современных информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Государственная инспекция по контролю качества образования при Кабмине разместила на своем сайте национальный рейтинг средних школ. По представленным данным, наиболее высокие позиции у школ Бухарской, Наманганской и Хорезмской областей, а самые низкие - у школ Сырдарьинской, Ташкентской и Сурхандарьинской областей.

В конце прошлого года в 992 общеобразовательных школах по республике были проведены проверки и социальные опросы для составления рейтинга.

В числе критериев оценки:

  • качество образовательной подготовки выпускников (11 классов) по общеобразовательным предметам;
  • уровень знаний учеников 9 класса;
  • доля учителей высшей и первой категории;
  • результаты анкетирования учащихся и учителей общеобразовательной школы.

В этом году были оценены лишь 10% от общего количества школ в республике, а в ближайшие годы планируется охватить 100% школ при помощи современных информационных технологий.

Теги:
Образование, рейтинг, Узбекистан, школа



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