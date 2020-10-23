В Кашкадарьинской области удовлетворили требования рабочих — подробности

Для изучения и разрешения протестов и конфликтных ситуаций были созданы специальные рабочие группы. Во время беседы рабочие извинились за создание негативной ситуации на объекте.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. На одной из строительных площадок в Гузарском районе Кашкадарьинской области рабочие устроили акцию протеста против строгих карантинных мер, введенных во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Пресс-служба Министерства энергетики Протестующий рабочие компании ENTER Engineering во время встречи с администрацией

Утром 21 октября министр энергетики, министр занятости и трудовых отношений, хоким Кашкадарьинской области, представители АО "Узбекнефтегаз" встретились с протестующими.

В ходе открытого диалога выяснилось, что рабочие требовали перейти на прежний график с учетом 22 рабочих и 8 выходных дней в месяц. Известно, что в период пандемии был установлен режим в виде 40-45 рабочих дней без выхода из учреждения.

Хоким Кашкадарьинской области одобрил отмену строгих карантинных мер, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и своевременной сдачей анализов на коронавирус методом ПЦР-диагностики.

Кроме того, был поднят вопрос об устранении проблемы, связанной с длинными очередями на кухне и качеством еды.

Отмечается, что работники опровергли информацию о задержке заработной платы сотрудникам.

Для изучения и разрешения протестов и конфликтных ситуаций были созданы специальные рабочие группы. В них вошли представители администрации Кашкадарьинской области, профсоюза ENTER Engineering, Министерства энергетики, Министерства занятости и трудовых отношений, "Узбекнефтегаза".

Во время беседы рабочие извинились за создание негативной ситуации на объекте, вызвавшей широкое обсуждение.

"Благодаря этому мы впервые встретились лицом к лицу с руководителями профсоюзов, проектов и компаний, которых мы никогда раньше не видели", - сказали рабочие предприятия.

Отмечено, что все вопросы, поднятые протестующими рабочими, будут досконально изучены и решены в максимально короткие сроки.