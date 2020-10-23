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Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

Узбектуризм
Общество
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Были исследованы велосипедные дорожки, спортивные площадки, спортивные школы, территория вокруг новых домов, строящихся в Сергелийском районе.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов ознакомился с проводимой в Ташкенте работой по обеспечению условий для возможности населения заниматься массовым спортом и протестировал велодорожки, сообщает Узбектуризм.

В течение дня рабочая группа под руководством Азиза Абдухакимова провела исследования в Мирзо-Улугбекском, Мирабадском и Сергелийском районах столицы. В частности, были исследованы велосипедные дорожки, спортивные площадки, спортивные школы, территория вокруг новых домов, строящихся в Сергелийском районе.

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото
Узбектуризм
Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

"Если мы лично не протестируем эти дорожки, то работа по популяризации массового спорта и здорового образа жизни не ускорится", - сказал заместитель премьер-министра. 

По словам Азиза Абдухакимова, велосипедная дорожка на улице Шахрисабз будет сдана в эксплуатацию в ближайшие 10 дней. Стоит отметить, что на этих дорожках есть разметка для безопасного передвижения незрячих людей.

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото
Узбектуризм
Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

Также он добавил, что основными недостатками являются строительство лестниц в некоторых местах и то, что малярные работы не завершены, но главная проблема заключается в том, что автовладельцы ставят свои машины на тротуары, несмотря на соответствующие знаки. В связи с этим заместитель премьер-министра обратился к столичным жителям:

"Просим всех автовладельцев столицы полностью соблюдать правила, не оставлять свои машины на тротуарах, предназначенных для пешеходов и велосипедистов!".

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото
Узбектуризм
Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

Кроме того, Азиз Абдухакимов дал соответствующие рекомендации и поручения должностным лицам по увеличению количества парковок и велосипедных дорожек, расширению озеленения, повышению осведомленности о здоровом образе жизни, специальным приложениям. 

Теги:
город, велосипедная дорожка, велосипед, Узбекистан, Узбекистан, Азизз Абдухакимов, Ташкент, Ташкент



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