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Реанимация во временном госпитале для пациентов с COVID-19

В Узбекистане выявлены случаи повторного заражения COVID-19 — штаб

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (925)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15247728/V-Uzbekistane-vyyavleny-sluchai-povtornogo-zarazheniya-COVID-19--shtab.html

По словам Наргизы Нуруллаевой, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку антител в организме, степень их выносливости и продолжительность действия не установлены.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Об этом на брифинге в АИМК сообщила сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Наргиза Нуруллаева.

По словам эксперта, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку антител в организме, степень их выносливости и продолжительность действия не установлены.

"На сегодняшний день в республике имеются случаи повторного заражения коронавирусом. Мы должны убедиться в вероятности повторения заболевания с научной точки зрения", — сказала Наргиза Нуруллаева.

Ранее главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков отмечал, что в этом эпидемиологическом сезоне будет исключена вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией. Специалист информировал, что выработанные антитела даже в малом количестве смогут бороться с вирусом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (925)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, коронавирус, Узбекистан



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