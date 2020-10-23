В Узбекистане выявлены случаи повторного заражения COVID-19 — штаб

По словам Наргизы Нуруллаевой, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку антител в организме, степень их выносливости и продолжительность действия не установлены.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Об этом на брифинге в АИМК сообщила сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Наргиза Нуруллаева.

По словам эксперта, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку антител в организме, степень их выносливости и продолжительность действия не установлены.

"На сегодняшний день в республике имеются случаи повторного заражения коронавирусом. Мы должны убедиться в вероятности повторения заболевания с научной точки зрения", — сказала Наргиза Нуруллаева.

Ранее главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков отмечал, что в этом эпидемиологическом сезоне будет исключена вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией. Специалист информировал, что выработанные антитела даже в малом количестве смогут бороться с вирусом.