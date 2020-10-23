По заветам Авиценны: помогает ли тутовый уксус в лечении COVID – ученый

Во время эпидемии коронавируса ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – обязательно пройдите обследование у врача. Любые народные средства полезны лишь для укрепления иммунитета в комплексе с назначенными лекарствами.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В последнее время в Узбекистане все чаще появляется информация о полезных свойствах уксуса из тутовых ягод при лечении коронавируса. Спрос на этот продукт существенно вырос. В чем его эффект и что надо знать, чтобы не навредить организму, а напротив, помочь ему справиться с недугом.

За разъяснениями Sputnik обратился к специалисту, ученому-химику Шукриддину Ганиеву.

По его словам, впервые информацию о полезных свойствах этого натурального продукта он узнал из трудов средневекового ученого, основоположника медицины Абу Али Ибн Сины (Авиценны). В его трудах, в частности, упоминалось о главном свойстве уксуса из тутовых ягод – разжижать кровь.

"Это помогает человеку, например, избавляется от тромбов, расширяются сосуды и улучшается кровообращение, нормализует внутричерепное давление. Еще одно полезное свойство — снижение уровня холестерина", — рассказывает Ганиев.

При умеренном употреблении уксуса уровень сахара в крови не превышает 7-8 единиц, человек получает витамины В1, В2, В6, С, РР, а также такие микроэлементы, как кальций, магний и железо. К тому же он достаточно приятный на вкус и не оказывает пагубного влияния на систему пищеварения.

В то же время ученый пояснил, что не стоит считать тутовый уксус панацей от всех болезней и тем более от коронавируса, хотя полезный эффект косвенно помогает бороться с этим недугом.

"Уксус не заменяет лекарства, выписанные врачом для лечении коронавируса, — он только сжижает кровь и способствует лучшему усвоению препаратов. В результате человек скорее поправляется, у него появляется аппетит, нормализуется сон", — разъяснил специалист.

Шукриддин Ганиев добавил, что о полезных свойствах этого уксуса узнал еще в 2006-м, когда на собственном опыте убедился в полезных свойствах сока. После перенесенного инсульта у него ухудшилось здоровье, а традиционные лекарства должного эффекта не давали.

"Из книг Абу Али Ибн Сино я узнал о полезных свойствах уксуса из ягод тутовника. Мне удалось приготовить такой уксус. Я стал принимать его. Уровень сахара и давление стабилизировались, и довольно быстро выздоровел. После этого я стал рекомендовать этот продукт родным и знакомым. Теперь мне заказывают его даже из других стран, например, из Афганистана, Индии и России", — отметил ученый.

Но, как у любого полезного продукта или лекарства, у этого уксуса своя специфика и свои ограничения, о которых нужно помнить и соблюдать их. Нельзя принимать уксус на голодный желудок задолго до еды. Также он не рекомендуется тем, у кого больной желудок. Не стоит употреблять его в подогретом состоянии. Ну и, конечно же, помните о дозировке – не более одной столовой ложки и по специальному графику.

В Минздраве к народному средству от самого Авиценны относятся в целом благосклонно, не видя в нем ни опасности, ни острой необходимости в контроле оборота.

"Сами тутовые ягоды очень полезны для здоровья, их можно есть сколько угодно. Что касается уксуса, то его свободно можно купить на рынках для личного использования. Если большинство людей смогли укрепить свое здоровье и излечиться от многих болезней, принимая его, то в министерстве не видят необходимости в ограничении его оборота. И, разумеется, нет нужды контролировать или ограничивать его", — подчеркнул главный специалист отдела лицензирования Ботир Омонов.

Редакция Sputnik Узбекистан еще раз напоминает своим читателям, что самолечение может привести к непоправимым последствиям! При любых симптомах заболевания, тем более при подозрении на коронавирус, обязательно вызывайте врача и следуйте его предписаниям.