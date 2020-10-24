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Глава ВОЗ: приближаются очень тяжелые месяцы пандемии

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201024/15250305/Glava-VOZ-priblizhayutsya-ochen-tyazhelye-mesyatsy-pandemii.html

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что многие страны столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, передает РИА Новости.

© Sputnik / Vitaliy Ankov
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"Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — предупредил Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что большинство государств столкнулись с резким подъемом заболеваемости. Такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения, пояснил Гебрейесус. Он призвал лидеров всех стран не допустить подобного коллапса и в срочном порядке принять необходимые меры для предотвращения роста смертности, а также закрытия школ.

Теги:
коронавирус, пандемия, ВОЗ



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