Глава ВОЗ: приближаются очень тяжелые месяцы пандемии

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что многие страны столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, передает РИА Новости.

"Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — предупредил Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что большинство государств столкнулись с резким подъемом заболеваемости. Такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения, пояснил Гебрейесус. Он призвал лидеров всех стран не допустить подобного коллапса и в срочном порядке принять необходимые меры для предотвращения роста смертности, а также закрытия школ.