В двух районах столицы частично отключили газ из-за аварии

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На участке газопровода среднего давления, проходящего через улицу Беруни, произошла аварийная ситуация. В данный момент начаты работы по ремонту и устранению неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента со ссылкой на филиал газоснабжения Hududgaz Poytaxt.
По каким локациям приостановлено газоснабжение?
- в Алмазарском районе:
- многоэтажные и частные дома на улице Беруни.
- в Шайхантахурском районе:
- улица Тинчлик;
- улица Илгор;
- улица Бог;
- улица Гулобод;
- улица Зафар.
- все многоэтажные и частные дома в МСГ "Бустон".
Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.