В двух районах столицы частично отключили газ из-за аварии

В данный момент начаты работы по ремонту и устранению неполадок. О точном времени возобновления подачи природного газа потребителям не сообщается.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На участке газопровода среднего давления, проходящего через улицу Беруни, произошла аварийная ситуация. В данный момент начаты работы по ремонту и устранению неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента со ссылкой на филиал газоснабжения Hududgaz Poytaxt.

По каким локациям приостановлено газоснабжение?

в Алмазарском районе:

- многоэтажные и частные дома на улице Беруни.

в Шайхантахурском районе:

- улица Тинчлик;

- улица Илгор;

- улица Бог;

- улица Гулобод;

- улица Зафар.

- все многоэтажные и частные дома в МСГ "Бустон".

Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.