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В двух районах столицы частично отключили газ из-за аварии

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201024/15251763/V-dvukh-rayonakh-Tashkenta-chastichno-otklyuchili-gaz-iz-za-avarii.html

В данный момент начаты работы по ремонту и устранению неполадок. О точном времени возобновления подачи природного газа потребителям не сообщается.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На участке газопровода среднего давления, проходящего через улицу Беруни, произошла аварийная ситуация. В данный момент начаты работы по ремонту и устранению неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента со ссылкой на филиал газоснабжения Hududgaz Poytaxt.

По каким локациям приостановлено газоснабжение?

  • в Алмазарском районе:

- многоэтажные и частные дома на улице Беруни. 

  • в Шайхантахурском районе:

 - улица Тинчлик;

- улица Илгор;

- улица Бог;

- улица Гулобод;

- улица Зафар.

- все многоэтажные и частные дома в МСГ "Бустон".

Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.

Теги:
авария, газ, Ташкент, Узбекистан



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