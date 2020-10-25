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Нурмагомедов вновь стал чемпионом UFC — после он заявил, что это был его последний бой

Getty Images/UFC
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201025/15252433/Nurmagomedov-vnov-stal-chempionom-UFC--posle-on-zayavil-chto-eto-byl-ego-posledniy-boy.html

Спортсмен пояснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью. Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Российский боец смешанного стиля (ММА) в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершает свою карьеру. Накануне он провел бой с американцем Джастином Гэтжи. Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении Нурмагомедова.

Таким образом, Нурмагомедов в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории. 

Однако то, что произошло дальше, удивило всех: спортсмен расплакался и заявил, что это был его последний бой. Он рассказал, что обещал это своей матери после смерти отца. Напомним, что его отец Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с COVID-19. 

"Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней", — подчеркнул Нурмагомедов.

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. 

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Публикация от Javier Mendez (@akajav)

За свою блестящую карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.

Теги:
боец, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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