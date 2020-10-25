Нурмагомедов вновь стал чемпионом UFC — после он заявил, что это был его последний бой

Спортсмен пояснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью. Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Российский боец смешанного стиля (ММА) в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершает свою карьеру. Накануне он провел бой с американцем Джастином Гэтжи. Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении Нурмагомедова.

Таким образом, Нурмагомедов в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Однако то, что произошло дальше, удивило всех: спортсмен расплакался и заявил, что это был его последний бой. Он рассказал, что обещал это своей матери после смерти отца. Напомним, что его отец Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с COVID-19.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

"Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней", — подчеркнул Нурмагомедов.

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Javier Mendez (@akajav) 24 Окт 2020 в 2:27 PDT

За свою блестящую карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.