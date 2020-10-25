ВОЗ: ношение масок позволит спасти более 200 тысяч жизней в регионе Центральной Азии

Предотвращение скопления людей, поддержание физического дистанцирования, обязательное поддержание чистоты рук, изоляция подозреваемых, вероятных и подтвержденных случаев и карантин их контактов должны стать повседневной привычкой, отметили в организации.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В ближайшие недели в регионе Центральной Азии, как ожидается, возрастет количество новых случаев заражений COVID-19, заявила представитель ВОЗ в Таджикистане Бахтыгуль Каррыева.

Аналогичный прогноз она сделала и в отношении смертельных исходов — их число также увеличится.

Эксперт отметила, что ситуация может резко ухудшиться в случае интенсивного контакта людей и переноса болезни на старшие возрастные группы.

"Прогнозы, полученные с помощью надежных эпидемиологических моделей, не внушают оптимизма. Согласно этим моделям, продолжительное смягчение ограничений может привести к тому, что к январю 2021 года суточные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", — подчеркнула Каррыева.

По ее словам, важно не пренебрегать санитарно-гигиеническими требованиями и носить защитные маски, поскольку они могут спасти более 200 тысяч человеческих жизней к февралю 2021 года.

Более строгие ограничения будут еще более эффективны в борьбе с пандемией, добавила специалист.

Предотвращение скопления людей, поддержание физического дистанцирования, обязательное поддержание чистоты рук, изоляция подозреваемых, вероятных и подтвержденных случаев и карантин их контактов — это то, что должно соблюдаться безукоризненно, заключила Каррыева.

По последним данным, в Узбекистане с начала пандемии выявлено 65 012 случая заболевания COVID-19, выздоровели 62 247 граждан, еще 2 220 находятся на лечении.