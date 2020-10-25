Знаки "Внимание!" водителям и повороты, куда нужно: будни инженера ГУБДД

В Узбекистане 25 октября празднуется День работников органов внутренних дел. О своей непростой, а порой и неблагодарной работе рассказал ведущий специалист отделения контроля и организации дорожного движения ГУБДД МВД Узбекистана, подполковник Бахтияр Гафуров.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Анна Желиховская. Бахтияр Бохадырович убежден, что эффективно работать в органах внутренних дел смогут, прежде всего, люди чести и совести, которые любят свою страну. Главное, чтобы было желание делать что-то полезное. Несмотря на торжественную дату, профессиональные обязанности никто не отменял. Новые задачи, ежедневные жалобы от населения — все это требует решения.

С жезлом на перекрестке

В органах внутренних дел Бахтияр Гафуров с 1997 года. Пришел рядовым инспектором дорожно-патрульной службы специального батальона ГУВД Ташкента. Будучи из семьи потомственных военных, задумываться о будущей профессии не пришлось.

"Хотя у меня были попытки попробовать себя в предпринимательстве до прохождения срочной службы – открыл бильярдную и маленький магазин. Отец объяснил мне, что это все нестабильно, нужно выбрать более серьезное дело. Я уже тогда был за рулем, поэтому решил, что пойду работать в ГАИ", — вспоминает подполковник.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Во время интервью с Бахтияром Гафуровым

"Если в училище я был начальником службы и у меня в подчинении были бухгалтер и помощники, я сидел в кабинете, то теперь под палящим солнцем и в лютый мороз с жезлом стоял на перекрестке в районе Паркентского базара. Это тяжелая, но важная работа, а главное, любимая", — рассказывает Гафуров.

Так, 9 лет проработал в ташкентском военно-техническом училище. Параллельно заканчивал учебы в архитектурно-строительном институте на экономическом факультете, начатую до прохождения срочной военной службы. Еще через какое-то время поступил в Академию МВД. После окончания учебы, получив юридическое образование, перевелся на службу в УБДД города Ташкента уже старшим инспектором бригады ДПС в звании капитана.

Каждый рабочий день инспектора начинается в шесть утра с развода (построения) первой смены. При этом в 5.45 в чистой выглаженной форме, побритым нужно быть на построении. С 6.15 есть время для завтрака и в 7.00 нужно быть уже на посту.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Ведущий специалист отделения контроля и организации дорожного движения ГУБДД МВД Узбекистана, подполковник Бахтияр Гафуров.

Убедительное предложение

"Многие жалуются, что время стремительно летит. Но когда находишься на посту, то кажется, что оно тянется бесконечно. К примеру, на перекрестке, каждые полторы минуты меняется цикл светофора, движение останавливается, а затем снова идет поток автотранспорта. За пять минут может произойти очень многое: от мелких нарушений до серьезных происшествий. Кроме этого, нужно внимательно следить за машинами и пешеходами, выявлять правонарушителей и при всем этом внимательно слушать рацию", — объясняет правоохранитель.

В своей нынешней должности Бахтияр Бохадырович старается исправлять огрехи дорожной инфраструктуры, чтобы сделать движение на улицах безопаснее и быстрее. Он сам опытный водитель, и как признается, проезжая по улицам города, сразу понимает, где что необходимо "подправить", чтобы разгрузить транспортные потоки, увеличить пропускную способность улиц, создать безопасное движение для пешеходов. Неслучанйо, его рабочий день начинается с изучения сводки по ДТП, а также поступивших жалоб и предложений от населения.

"Признаюсь, придя на службу в отдел после бригады ДПС, я не думал, что предложением инженера УБДД можно будет поменять какой-то разворот на дороге, открыть нужный водителям поворот или улицу. Первый разворот, который мы открыли – в районе Рисового базара, а первые из круговых перекрестков, мной спроектированные – это пересечение улиц Лутфий-Катта Къани в Учтепинском районе. Эксперимент оказался удачным, затем такой круг появился в районе улицы Сарыкуль. Сейчас их стало больше в городе. Еще мы открыли долгожданный поворот с Пушкинской на Новомосковскую улицу, и много разворотов перед перекрестками — за семь лет около сотни", — отметил Гафуров.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сфетофор

Бахтияр Бохадырович гордится тем, что его идеи поддерживаются руководством и воплощаются городским хокимиятом.

Еще одно направление отдела – дорожная разметка. "Состояние городских дорог, а также наличие разметок (и их яркость) во многом зависит от внимания к ним хокимията города. Бюджет на все дорожные работы выделяет непосредственно его администрация", — объясняет Гафуров.

Им были разработаны несколько дорожных разметок. Одна из них включает в себе сразу три дорожных знака — "Ограничение максимальной скорости", "Пешеходный переход" и "Дети".

Из личного архива Бахтияра Гафурова Бахтияр Гафуров вместе с сыном изготовили трафарет для дорожного знака

"Разметка для нашей страны новая, поэтому пришлось изготавливать трафарет. Его мы сделали вместе с моим сыном из оцинковки. Надеемся, что эта разметка поможет водителям быть более внимательными к дорожным знакам, а значит сделать дороги безопаснее", — рассказывает Бахтияр Бохадырович.

Он признается, что среди интернет-пользователей не обошлось без критики, мол, такая разметка уже существует в других странах. И добавляет, что обсуждать может каждый, а вот желающих взять и что-то самим сделать совсем немного. Также при помощи новых трафаретов по улице Бешкарайгач была нанесена маркировка – ограничение скорости 50 км/час.

В 2019 году на крупных перекрестках в центре столицы в рамках эксперимента была нанесена "вафельная" разметка двух видов (российская и сингапурская) в виде горизонтальных линий, пересекающихся под прямым углом.

"Она обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди на пути следования образовался затор. Это может создать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении, за исключением поворотов направо или налево", — объясняет Гафуров. Время покажет, войдет ли она в новые правила ДПП, которые в настоящее время разрабатываются.

Камчик: тяжелым авто проезд запрещен

С июля этого года благодаря Комитету по автомобильным дорогам и участию ГУБДД МВД Узбекистана на перевале Камчик открыты два пункта весового контроля. Кроме этого, до 2023 года планируется установить еще 54 стационарные точки, а также переносные пункты контроля веса автомашин.

"Это позволяет максимально обезопасить передвижение через камчикский перевал и предотвратить многочисленные ДТП. Перегруженные машины (до 120 тонн), вылетающие с дороги, становились причиной множества автоаварий, а также деформации дорог, которые принимали волнообразную форму. Учитывая передовой опыт зарубежных стран теперь допустимый максимальный вес транспортного средства – максимум 44 тонны. Машины с перегрузом будут штрафоваться или разгружаться в зависимости от ситуации", — пояснил подполковник.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Старые фотографии в учебном классе

Встреча с Бахтияром Гафуровым проходила в специально оборудованном классе, предназначенном для повышения квалификации действующих сотрудников, обучения молодых инспекторов ДПС, и тех, кто пожелал поменять свою квалификацию. Здесь в натуральную величину представлен светофор и некоторые дорожные знаки. На стенах черно-белые ретроснимки. На одной из фотографий, которая датируется 10 декабря 1868 года, изображен первый в мире светофор. В классе представлены самые первые дорожные знаки, которые почти не видоизменились и сегодня. А также виды асфальта, который используется для покрытия наших дорог различных категорий. Среди них имеется образец асфальтобетонного покрытия, впитывающий воду и не позволяющий лужам образовываться на дорогах.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Учебный класс

"Каждый день, чтобы добиться какого-то положительного результата, необходимо приложить большие усилия. Обществу не видна эта работа, население видит только результат. За этим стоит кропотливый труд многих моих коллег", — признался Гафуров.

В свой профессиональный праздник он пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия в семье, терпения, успехов в работе и неиссякаемого желания ежедневно и ежечасно исполнять свой служебный долг. Возможно, и отношение водителей изменится. Ведь главная цель их работы – помощь, а не желание наказать.