Стало известно, как коронавирус действует на нервную систему

Шведские биологи и неврологи из Гетеборгского университета вместе с коллегами из Австрии и США провели исследования на шести пациентах с умеренным или тяжелым COVID-19.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Коронавирусная инфекция оказывает влияние на нервную систему. К такому выводу пришли шведские ученые, свое исследование они опубликовали в журнале Neurology.

По их словам, у пациентов с COVID-19 часто отмечаются спутанность сознания, делирий, изменение личности и проблемы с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга.

Специалисты убеждены: все эти симптомы, как правило, проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных и носят временный характер.

Между тем пока точно неизвестно, оказывает ли вирус SARS-CoV-2 прямое воздействие на мозг, центральную нервную систему и вызывает ли необратимые изменения.

Шведские ученые также провели исследования на шести госпитализированных пациентах, у которых отмечались признаками поражения головного мозга. У всех испытуемых была диагностирована средняя и тяжелая форма COVID-19.

"Для нас было важно срочно узнать, как COVID-19 влияет на нервную систему, чтобы определить, какие виды лечения использовать для противодействия или смягчения последствий заражения SARS-CoV-2 на мозг, как в острой фазе, так и в долгосрочной перспективе", — отметил доктор Арвид Эден.

У всех испытуемых выявили заметно повышенные уровни маркеров воспаления — неоптерина и бета-2-микроглобулина.

Это, по мнению специалистов, говорит об активации иммунных клеток головного мозга.

У двоих пациентов также выявили повышенный уровень светового нейрофиламента NfL — маркера, чувствительного к повреждению нервных клеток.

Между тем ученые не нашли маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, местного производства антител или повышенного количества лейкоцитов — они, как правило, встречаются при вирусах в центральной нервной системе. В спинномозговой жидкости также не обнаружили вирус SARS-CoV-2.

"В целом мы видим необычную картину с выраженным воспалением, а иногда и повреждением нервных клеток, но без привлечения клеток иммунной системы из кровотока. Нет ни вируса, ни повреждения гематоэнцефалического барьера, которые обычно обнаруживаются при вирусных инфекциях мозга", — заявил руководитель исследования Магнус Гисслен.

Ученые сходятся во мнении, что поражение нервной системы при коронавирусе происходит, но эти процессы отличаются от тех, которые происходят в организме человека при других вирусах.

Это, в свою очередь, требует особого подхода к лечению заболевания.