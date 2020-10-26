В Узбекистане рано утром ощущалось землетрясение

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В Узбекистане состоялся чемпионат по конному троеборью В программе турнира наездники соревновались в верховой езде, кроссе и конкуре. В состязании также приняли участие дебютанты с молодыми лошадьми. 17

Для узбекистанцев появились вакансии в ОАЭ с зарплатой от 400 долларов Для граждан, желающих работать в ОАЭ на вышеуказанной должности, установлены следующие требования: хорошая физическая форма, знание английского языка и рост не менее 165 см. 214