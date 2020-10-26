В Узбекистане рано утром ощущалось землетрясение

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Сегодня рано утром в Узбекистане ощущалось небольшое землетрясение, сообщают в МЧС.
"Двадцать шестого октября в 08.10 по ташкентскому времени в Таджикистан-Кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение", - говорится в информации.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент - 292 км, 2 балла;
Наманган - 168 км, 3 балла;
Андижан - 152 км, 3 балла;
Фергана - 99 км, 4 балла;
Гулистан - 276 км, 2 балла;
Джизак - 341 км, 2 балла;
Самарканд - 411 км, 2 балла.
Координаты: 39,49 градуса северной широты; 71,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 292 км в юго-восточном направлении.