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Работа сейсмографа

В Узбекистане рано утром ощущалось землетрясение

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15255943/V-Uzbekistane-rano-utrom-oschuschalos-zemletryasenie.html

Координаты: 39,49 градуса северной широты; 71,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 292 км в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Сегодня рано утром в Узбекистане ощущалось небольшое землетрясение, сообщают в МЧС.

"Двадцать шестого октября в 08.10 по ташкентскому времени в Таджикистан-Кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение", - говорится в информации.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент - 292 км, 2 балла;

Наманган - 168 км, 3 балла;

Андижан - 152 км, 3 балла;

Фергана - 99 км, 4 балла;

Гулистан - 276 км, 2 балла;

Джизак - 341 км, 2 балла;

Самарканд - 411 км, 2 балла.

Координаты: 39,49 градуса северной широты; 71,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 292 км в юго-восточном направлении.

Теги:
землетрясение, Узбекистан, Узбекистан



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