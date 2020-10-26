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Кошка отдыхает на батарее

Планируется внедрить приемлемый для потребителей режим работы теплосетей - проект

© CC0 / Unsplash / he gong
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15260509/Planiruetsya-vnedrit-priemlemyy-dlya-potrebiteley-rezhim-raboty-teplosetey---proekt.html

Законопроект определяет права и обязанности всех участников процесса теплоснабжения – потребителей, теплоснабжающих организаций, государственных и местных органов власти, механизмы и принципы регулирования правовых отношений в сфере.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Потребители смогут самостоятельно заключать договоры с теплоснабжающими организациями. Такая возможность появится, если обсуждаемый законопроект вступит в силу. Также будет внедрен приемлемый для потребителей режим работы источников тепла и теплосетей.

Документ разработали в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания. Он ориентирован на создание единой системы правового регулирования отношений в сфере теплонабжения. Предполагается, что система должна обеспечить качественное, надежное и экономное теплоснабжение потребителей, а также инвестиционную привлекательность отрасли.

Законопроект определяет права и обязанности всех участников процесса теплоснабжения – потребителей, теплоснабжающих организаций, государственных и местных органов власти, механизмы и принципы регулирования правовых отношений в сфере.

Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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В документе также устанавливается ответственность сторон за выполнение требований заключенного договора по параметрам и режимам работы, предполагается также контроль за выполнением действий по упорядочению системы теплоснабжения. Будут также установлены требования к продавцам энергии.

Будут заключаться письменные договоры с учетом особенностей обеспечения теплом многоквартирных домов.

Минжилкомхоз обеспечит прозрачность информации о формировании тарифов на теплоснабжение. Будет также сформирована целевая модель упорядочения государственных тарифов.

Основные направления государственной политики по развитию теплоснабжения включают следующие направления:

  • разработка и реализация схем теплоснабжения городов и населенных пунктов;
  • развитие государственно-частного партнерства;
  • использование возобновляемых источников энергии;
  • внедрение высокоэффективного и безопасного оборудования и материалов;
  • снижение потерь энергии за счет внедрения современных теплосетей и другие.

Заключение долгосрочных договоров и установление долгосрочных тарифов будет способствовать достижению стабильности на рынке теплоснабжения.

Теги:
Узбекистан, Министерство жилищно-коммунального обслуживания, коммунальные службы



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