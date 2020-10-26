В Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком - фото

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Ташкенте, в Сергелийском районе, завершилось создание первого мурала в честь врачей, борющихся против коронавируса.
Произведение появилось на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.
Как пишут местные СМИ, работа над проектом стартовала с начала пандемии и введения карантина, а на разработку концепции ушло целых три месяца.
"Мне кажется данная работа стала своего рода памятником и данью уважения памяти тех, кто пал жертвой пандемии. Созданный образ — это возможность еще раз обратить внимание простых граждан на мужество и отвагу наших врачей", — рассказал хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров.
По словам руководителя проекта, директора Международного фонда развития науки и образования ZIYO FORUM Бобура Фарманова, локация выбрана не случайно. Оказывается, неподалеку от этого многоэтажного дома находится распределительный центр для больных коронавирусом.
Сейчас все люди, проходящие мимо мурала, останавливаются, фотографируются и улыбаются.