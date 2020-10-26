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В Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком - фото

В Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком - фото

Афиша.уз/Арсен Фазилдзянов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (930)
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15262454/V-Sergeli-na-stene-doma-poyavilos-izobrazhenie-vracha-s-rebenkom-foto.html

Локация выбрана не случайно - неподалеку от этого многоэтажного дома находится распределительный центр для больных коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Ташкенте, в Сергелийском районе, завершилось создание первого мурала в честь врачей, борющихся против коронавируса.

Произведение появилось на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.

Как пишут местные СМИ, работа над проектом стартовала с начала пандемии и введения карантина, а на разработку концепции ушло целых три месяца.

"Мне кажется данная работа стала своего рода памятником и данью уважения памяти тех, кто пал жертвой пандемии. Созданный образ — это возможность еще раз обратить внимание простых граждан  на мужество и отвагу наших врачей", — рассказал хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров.

По словам руководителя проекта, директора Международного фонда развития науки и образования ZIYO FORUM Бобура Фарманова, локация выбрана не случайно. Оказывается, неподалеку от этого многоэтажного дома находится распределительный центр для больных коронавирусом.

В Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком - фото
Афиша.уз/Арсен Фазилдзянов
В Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком - фото

Сейчас все люди, проходящие мимо мурала, останавливаются, фотографируются и улыбаются.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (930)
Теги:
врачи, врач, искусство, пандемия, Карантин, коронавирус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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