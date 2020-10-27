Это мой шанс изменить Узбекистан: магистр МИФИ о мечте и учебе в России

РФ и РУз реализуют проект в области использования атомной энергии в мирных целях. Подготовкой кадров для работы на будущей АЭС сегодня занимается Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве, а также его филиал в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik, Анна Желиховская. В российском вузе МИФИ учатся и будущие специалисты атомной сферы Узбекистана. Для них это уникальная возможность стать первопроходцами в новой и жизненно важной сфере, помочь своей стране совершить новый технологический рывок.

Магистр второго курса российского вуза Курбанияз Каньязов рассказал, как отказался от дипломатического поприща ради инженерной специальности, чем его покорила Россия и почему он так скучает по лекциям в аудиториях.

Из-за пандемии коронавируса границы России сегодня открыты не для всех стран Центральной Азии — узбекистанцам въезд в страну все еще запрещен. По этой причине студент второго курса магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Курбанияз Каньязов не может вернуться в Москву, продолжая обучение дистанционно из дома в Нукусе. Молодой человек — магистр факультета "Ядерная энергетика и теплофизика". Ранее он окончил Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова по специальности "тепловая энергетика".

Курбаниязу 23 года. Родился он в Нукусе, там же окончил специализированную общеобразовательную школу — Центр образования и развития "Прогресс". После девятого класса учился в экономическом колледже в Тахиаташе и параллельно готовился к поступлению в вуз. Очевидно, что у молодого человека технический склад ума, хотя сам он признается, что до седьмого класса любимыми его предметами были история и география. По данным направлениям он даже участвовал в республиканских олимпиадах.

Это повлияло на первоначальный выбор будущей профессии – Курбанияз решил изучать международные отношения и дипломатию. Но незадолго до поступления у него состоялся серьезный разговор с отцом, к слову, инженером-энергетиком по профессии.

"Все-таки он человек очень опытный и большой профессионал своего дела. Я прислушался к его наставлениям и выбрал инженерное направление, поэтому начал более усиленно готовиться по математике и физике. Но сразу скажу, что мне не пришлось себя пересиливать. Это был осознанный выбор", — поделился молодой человек.

Тернистый путь к атому

В 2017-м Госкорпорация "Росатом" и правительство Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Согласно этому документу к 2028 году планируется построить атомную электростанцию с двумя энергоблоками. По словам магистра, уже будучи студентом третьего курса бакалавриата, он определился, что будет заниматься атомной энергией.

"Это новое направление сотрудничества между двумя странами подтолкнуло меня к решению после учебы вернуться на родину и работать в сфере атомной энергетики. Я очень хочу внести свой вклад в развитие родного Узбекистана", — пояснил Курбанияз.

Кстати, данное желание отразилось в дипломной работе студента "Энергообеспечение жилого поселка Караузяк с использованием альтернативных источников энергии (солнца и ветра)". Предметом исследований стало создание автономной электростанции, которая могла бы бесперебойно обеспечивать поселок электричеством.

© Sputnik Магистр второго курса НИЯУ МИФИ Курбанияз Каньязов

Вступительные экзамены в МИФИ проходили на физфаке в Национальном университете Узбекистана им. М. Улугбека. Испытания проводила непосредственно приемная комиссия из НИЯУ МИФИ.

"Примерно за две недели до испытаний нам предварительно дали темы билетов. Готовиться нужно было по математике, физике и по специальности бакалавриата. В моем случае это энергетика. Пришлось поднимать всю литературу, повторять огромный объем материала", — вспоминает Курбанияз.

"Дополнительные баллы я получил за заочное участие в международных научно-практических конференциях, а также публикации по их итогам. Среди них, например, "Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки"; X Международная научно-практическая конференция World science: Problems and Innovations; Научная дискуссия: инновации в современном мире; Молодежный научный форум: технические и математические науки; IV Международная научная практическая конференция "Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения", — отметил магистр МИФИ.

Из возможных ста баллов молодой человек получил 98. Однако, как он рассказывает, при подаче документов в МИФИ было несколько критериев, которые помогали поступающим набрать дополнительные 15 баллов. Например, красный диплом позволял получить три балла. А если в течение учебы на бакалавриате удалось опубликовать авторские статьи в специализированных изданиях или принять участие в профильных конференциях, то и это увеличивало шансы на поступление. Также учитывались победные места на олимпиадах.

Все это позволило ему набрать 113 баллов из 115 возможных и поступить на бюджет за счет средств Российской Федерации по программе поддержки иностранных студентов-соотечественников.

"Поддержка со стороны России будущих молодых ученых дает дополнительный стимул учиться", — признается студент.

Очарование Москвой и онлайн-лекции

Впервые Курбанияз оказался в России в 2013 году на экскурсии по Золотому кольцу в честь 400-летия дома Романовых. Тогда поездка произвела на молодого человека неизгладимое впечатление. И вот он снова в Москве, но уже в качестве студента одного из элитных вузов, имеющих мировую известность. К сожалению, из-за ситуации с пандемией коронавируса с марта университеты и институты перешли на дистанционный режим. Курбанияз продолжил учебу онлайн, а когда выпала возможность, на время карантина уехал домой.

Фото из личного архива Курбанияза Каньязова Магистр второго курса НИЯУ МИФИ Курбанияз Каньязов

До введения карантина наряду с занятиями у него была возможность заниматься научно-исследовательской работой, а также просто отдыхать. Хотя последнее не про него. День он предпочитает начинать с пробежки, а в свободное время гулять по городу вместе с друзьями. Любимым местом стала Красная площадь.

Фото из личного архива Курбанияза Каньязова Магистр второго курса НИЯУ МИФИ Курбанияз Каньязов

Энергия для родины

"В МИФИ около 20% иностранных студентов. У меня в группе тоже много ребят из разных стран. Большинство из них до магистратуры учились в России, поэтому прекрасно говорят по-русски", — пояснил Курбанияз.

"По окончании магистратуры я должен вернуться в Узбекистан и отработать пять лет на АЭС. Но сама станция начнет функционировать не раньше 2028-го, поэтому, возможно, через год я начну работать в Агентстве "Узатом" или непосредственно на объекте в Джизакской области. Думаю, что мы, выпускники, тоже будем принимать участие в строительстве АЭС, каждый по своему направлению", — заключил молодой человек.

Учеба в бакалавриате, признается студент, существенно отличается от магистратуры. Сейчас в программе в основном спецпредметы и практические занятия, например, на симуляторах. Так, будущие специалисты наглядно изучают устройство атомной электростанции, в частности, активную зону реактора, стержень управления защиты и другие важнейшие элементы. Все это позволит максимально эффективно подготовиться к будущей работе на АЭС на родине. По его словам, для работы на атомной электростанции потребуется около 2 тысяч сотрудников различных направлений, поэтому он надеется попасть в их число.

На первых порах он видит свое будущее именно в прикладной работе, еще не задумываясь о научной и преподавательской деятельности. Всему свое время, уверен Курбанияз.