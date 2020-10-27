Это мой шанс изменить Узбекистан: магистр МИФИ о мечте и учебе в России

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik, Анна Желиховская. В российском вузе МИФИ учатся и будущие специалисты атомной сферы Узбекистана. Для них это уникальная возможность стать первопроходцами в новой и жизненно важной сфере, помочь своей стране совершить новый технологический рывок.
Магистр второго курса российского вуза Курбанияз Каньязов рассказал, как отказался от дипломатического поприща ради инженерной специальности, чем его покорила Россия и почему он так скучает по лекциям в аудиториях.
Из-за пандемии коронавируса границы России сегодня открыты не для всех стран Центральной Азии — узбекистанцам въезд в страну все еще запрещен. По этой причине студент второго курса магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Курбанияз Каньязов не может вернуться в Москву, продолжая обучение дистанционно из дома в Нукусе. Молодой человек — магистр факультета "Ядерная энергетика и теплофизика". Ранее он окончил Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова по специальности "тепловая энергетика".
Это повлияло на первоначальный выбор будущей профессии – Курбанияз решил изучать международные отношения и дипломатию. Но незадолго до поступления у него состоялся серьезный разговор с отцом, к слову, инженером-энергетиком по профессии.
"Все-таки он человек очень опытный и большой профессионал своего дела. Я прислушался к его наставлениям и выбрал инженерное направление, поэтому начал более усиленно готовиться по математике и физике. Но сразу скажу, что мне не пришлось себя пересиливать. Это был осознанный выбор", — поделился молодой человек.
Тернистый путь к атому
"Это новое направление сотрудничества между двумя странами подтолкнуло меня к решению после учебы вернуться на родину и работать в сфере атомной энергетики. Я очень хочу внести свой вклад в развитие родного Узбекистана", — пояснил Курбанияз.
Кстати, данное желание отразилось в дипломной работе студента "Энергообеспечение жилого поселка Караузяк с использованием альтернативных источников энергии (солнца и ветра)". Предметом исследований стало создание автономной электростанции, которая могла бы бесперебойно обеспечивать поселок электричеством.
"Примерно за две недели до испытаний нам предварительно дали темы билетов. Готовиться нужно было по математике, физике и по специальности бакалавриата. В моем случае это энергетика. Пришлось поднимать всю литературу, повторять огромный объем материала", — вспоминает Курбанияз.
"Дополнительные баллы я получил за заочное участие в международных научно-практических конференциях, а также публикации по их итогам. Среди них, например, "Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки"; X Международная научно-практическая конференция World science: Problems and Innovations; Научная дискуссия: инновации в современном мире; Молодежный научный форум: технические и математические науки; IV Международная научная практическая конференция "Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения", — отметил магистр МИФИ.
Все это позволило ему набрать 113 баллов из 115 возможных и поступить на бюджет за счет средств Российской Федерации по программе поддержки иностранных студентов-соотечественников.
"Поддержка со стороны России будущих молодых ученых дает дополнительный стимул учиться", — признается студент.
Очарование Москвой и онлайн-лекции
Впервые Курбанияз оказался в России в 2013 году на экскурсии по Золотому кольцу в честь 400-летия дома Романовых. Тогда поездка произвела на молодого человека неизгладимое впечатление. И вот он снова в Москве, но уже в качестве студента одного из элитных вузов, имеющих мировую известность. К сожалению, из-за ситуации с пандемией коронавируса с марта университеты и институты перешли на дистанционный режим. Курбанияз продолжил учебу онлайн, а когда выпала возможность, на время карантина уехал домой.
До введения карантина наряду с занятиями у него была возможность заниматься научно-исследовательской работой, а также просто отдыхать. Хотя последнее не про него. День он предпочитает начинать с пробежки, а в свободное время гулять по городу вместе с друзьями. Любимым местом стала Красная площадь.
Энергия для родины
"По окончании магистратуры я должен вернуться в Узбекистан и отработать пять лет на АЭС. Но сама станция начнет функционировать не раньше 2028-го, поэтому, возможно, через год я начну работать в Агентстве "Узатом" или непосредственно на объекте в Джизакской области. Думаю, что мы, выпускники, тоже будем принимать участие в строительстве АЭС, каждый по своему направлению", — заключил молодой человек.
На первых порах он видит свое будущее именно в прикладной работе, еще не задумываясь о научной и преподавательской деятельности. Всему свое время, уверен Курбанияз.