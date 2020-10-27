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Работа сахарного завода

В Узбекистане на двух крупных сахарных заводах начали увольнять сотрудников

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15269536/V-Uzbekistane-na-dvukh-krupnykh-sakharnykh-zavodakh-nachali-uvolnyat-sotrudnikov.html

Сейчас освобождены от занимаемой должности более 130 людей. До конца года на этих предприятиях планируется уволить почти всех рабочих.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. На заводах по производству сахара "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар" начались массовые увольнения.  Об этом сообщает "УзА" со ссылкой на пресс-службу промышленного предприятия.

В данный момент освобождены от занимаемой должности более 130 сотрудников. До конца года на этих заводах планируется уволить почти всех рабочих. Более 2 000 людей рискуют потерять работу.

Сахарный песок
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Ранее "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар" уже останавливали свою работу. По сведениям сотрудников предприятий, это произошло из-за того, что потребность в местном сахаре упала после завоза на узбекский рынок дешевого и некачественного импортного продукта.

Напомним: в соответствии с указом президента при импорте сырья до 1 января 2019 года производители сахара в Узбекистане были освобождены от НДС. Глава государства своим постановлением с 15 сентября обнулил ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных после того, как 30-процентная ставка держалась с начала 2000-х годов.

Теги:
сахар, увольнение, завод, Узбекистан



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