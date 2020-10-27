В Узбекистане на двух крупных сахарных заводах начали увольнять сотрудников

Сейчас освобождены от занимаемой должности более 130 людей. До конца года на этих предприятиях планируется уволить почти всех рабочих.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. На заводах по производству сахара "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар" начались массовые увольнения. Об этом сообщает "УзА" со ссылкой на пресс-службу промышленного предприятия.

В данный момент освобождены от занимаемой должности более 130 сотрудников. До конца года на этих заводах планируется уволить почти всех рабочих. Более 2 000 людей рискуют потерять работу.

Ранее "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар" уже останавливали свою работу. По сведениям сотрудников предприятий, это произошло из-за того, что потребность в местном сахаре упала после завоза на узбекский рынок дешевого и некачественного импортного продукта.

Напомним: в соответствии с указом президента при импорте сырья до 1 января 2019 года производители сахара в Узбекистане были освобождены от НДС. Глава государства своим постановлением с 15 сентября обнулил ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных после того, как 30-процентная ставка держалась с начала 2000-х годов.