COVID или Эбола: у какой из инфекций чаще возникают опасные мутации

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. У COVID-19 реже возникают мутации, нежели у вируса Эболы, вспышка которой наблюдалась в Западной Африке.

Об этом заявил глава Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

По его словам, сегодня существует большое количество геномов коронавируса, за изменчивостью которых ученые активно следят.

"В мире на сегодняшний день в базе данных (...) представлено уже, такого никогда не было, 157,5 тысячи геномов вируса COVID из разных частей мира", — отметил Кутырев.

Ранее ученые рассказали о существовании людей, у которых есть определенные генные мутации, защищающие от заболевания коронавирусом.

Кроме того, согласно исследованиям, от инфицирования COVID-19 может защитить обычная простуда. Об этом заявили американские специалисты. Им удалось установить, что иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.

Между тем российские ученые утверждают, что пока нет достоверных данных, которые бы говорили об эффективности такого иммунитета и том, что после сезонного вируса вырабатываются антитела к коронавирусу.