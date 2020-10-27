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COVID или Эбола: у какой из инфекций чаще возникают опасные мутации

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15270799/COVID-ili-Ebola-u-kakoy-iz-infektsiy-chasche-voznikayut-opasnye-mutatsii.html

Ранее российские специалисты отмечали, что не подхватить коронавирус позволит соблюдение элементарных правил профилактики.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. У COVID-19 реже возникают мутации, нежели у вируса Эболы, вспышка которой наблюдалась в Западной Африке.

Об этом заявил глава Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

По его словам, сегодня существует большое количество геномов коронавируса, за изменчивостью которых ученые активно следят.   

"В мире на сегодняшний день в базе данных (...) представлено уже, такого никогда не было, 157,5 тысячи геномов вируса COVID из разных частей мира", — отметил Кутырев.

Ранее ученые рассказали о существовании людей, у которых есть определенные генные мутации, защищающие от заболевания коронавирусом.  

Анатолий Альштейн
из личного архива Анатолия Альштейн
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Кроме того, согласно исследованиям, от инфицирования COVID-19 может защитить обычная простуда. Об этом заявили американские специалисты. Им удалось установить, что  иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.

Между тем российские ученые утверждают, что пока нет достоверных данных, которые бы говорили об эффективности такого иммунитета и том, что после сезонного вируса вырабатываются антитела к коронавирусу. 

Теги:
здоровье, заболевания, пандемия, коронавирус



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