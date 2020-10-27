Узбекский фермер заработал на дом, машину и свадьбу сына с продажи дынь - видео

Один из фермеров рассказал изданию, что выращивает дыни уже 25 лет и это основной доход его семьи.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Фермер из Узбекистана рассказал, что на 25 миллионов сумов с продажи дынь построил дом, купил машину и женил сыновей. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Euronews.

"Коронавирусная пандемия обернулась для Узбекистана сокращением темпов экономического роста, но хотя бы немного смягчить этот удар помогают дыни", - говорится в информации.

Один из фермеров рассказал изданию, что выращивает дыни уже 25 лет и это основной доход его семьи.

"В прошлом году мы заработали 25 миллионов сумов. Мы купили машину, построили дом и женили наших сыновей. Сколько мы заработаем в этом году, зависит от рынка", – заявил он.

Другие жители Хорезма говорят о хорошем урожае, с которым они связывают надежды на будущее. По их мнению, вкус их дынь уникален во многом благодаря тому, что климат в Хорезме сухой и ветреный. Кроме того, важно и то, что почва более соленая, чем где бы то ни было.

Напомним, что по оценкам ЦБ, только за первые месяцы пандемии экономика Узбекистана недополучила сотни миллионов долларов из-за сокращения экспорта.