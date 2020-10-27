Цель Программы - оказать поддержку системам здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии в обеспечении эффективного контроля за распространением ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Россия передала Узбекистану первую мобильную клинику, пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ирина Брагина отметила, что Узбекистан является одним из ключевых партнеров в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, с которой Российскую Федерацию связывают многолетние плодотворные отношения и совместные научно-исследовательские проекты в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, в частности с чумой, корью, краснухой, ВИЧ, вирусными гепатитами и другими инфекциями.

"Наша работа в сегодняшних условиях пандемии новой коронавирусной инфекции как никогда актуальна. Мы продолжаем наше взаимодействие для борьбы с COVID-19 и всецело поддерживаем усилия властей Узбекистана, направленные на скорейшую нормализацию эпидемической ситуации в стране, и заверяем, что Россия готова оказать необходимое содействие", - подчеркнула она.

Передача мобильной клиники прошла в рамках Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями. Реализация Программы организуется ЮНЭЙДС, Роспотребнадзором и Фондом "СПИД Инфосвязь" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации с 2013 года.

Цель Программы - оказать поддержку системам здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии в обеспечении эффективного контроля за распространением ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний.